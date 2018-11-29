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Рубрика: В мире

Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп решил детально разобраться, что на самом деле произошло в Керченском проливе. В частности, американского лидера интересует вопрос, предупреждал ли Киев Москву о своих планах перед тем, как украинские моряки нарушили границу России и были задержаны.

Фото: REUTERS
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"Полагаю, у них имелась система. Она работала", - подчеркнул Трамп. Также он призвал Париж и Берлин подключиться к ситуации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материал газеты New York Post.

Добавим, что президент США пока не принял окончательного решения, встречаться со своим коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине или нет. Как отметил Трамп, он ждет отчет команды национальной безопасности по "действиям России на востоке Украины".

Напомним, утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу РФ и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям пограничной службы ФСБ. Все три корабля задержали с применением оружия.

В мире США В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
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