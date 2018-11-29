В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа. Соответствующие поправки предложили депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Об этом информирует "Интерфакс".

В настоящее время денежные выплаты по ОСАГО рассчитываются с учетом износа - вычета из выплаты за то, что старые детали меняются на новые, в то время как при натуральных выплатах износ не учитывается. Соответственно, при расчете денежных компенсаций даже максимальная сумма выплат в 400 тысяч рублей часто не покрывает полную стоимость ремонта, и автовладелец вынужден доплачивать разницу из своего кармана.

Депутатским законопроектом предлагается приравнять условия денежных выплат по ОСАГО к натуральным, отменив учет износа.

Ранее сообщалось, что в результате первой части реформы ОСАГО полис в среднем если и подорожает, то не более чем на 1,5 процента. Для большинства же водителей стоимость полиса только уменьшится.

Кроме того, уже в ближайшее время в Москве начнется фотовидеофиксация нарушения в виде отсутствия ОСАГО. На первое число каждого месяца будет создаваться список застрахованных машин. Система сверит проехавшие под камерой машины с этим списком.

Если его там не окажется, то через 10 дней система снова запросит базу данных РСА об этом автомобиле. Если машина появилась, то автовладельцу постановление выписываться не будет. Если нет, то инспектор подпишет "письмо счастья" и направит его по почте собственнику