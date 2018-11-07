Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы

В результате первой части реформы ОСАГО полис в среднем если и подорожает, то не более чем на 1,5 процента. Для большинства же водителей стоимость полиса только уменьшится. Об этом заявил на совместном заседании комитетов Госдумы по транспорту и строительству и финансовому рынку заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. По его словам, с момента обсуждения реформы проведено уже три актуальные оценки. Последняя показала, что средняя стоимость тарифа практически не должна вырасти, отклонение будет равняться не более 1,5 процентам.

Он напомнил, что цель реформы - сделать полисы ОСАГО доступными для всех, а их стоимость - справедливой. При нынешней системе расчетов стоимости полисов получается, что аккуратный водитель, который мог бы платить меньше, спонсирует лихачей, которые должны платить больше.

- На сегодняшний день не очень аккуратный 20-летний житель Краснодарского края, не имеющий стажа вождения и управляющий совсем не дешевой машиной Volkswagen Touareg, у которой мощность равняется 249 л.с., должен был бы платить в среднем 26 750 рублей справедливого тарифа, - поясняет на примере Владимир Чистюхин. - Но по сегодняшним правилам ему можно назначить цену 14 200 рублей. В то же время аккуратный водитель, добропорядочный, из города Перми, без дорожно-транспортных происшествий, 49 лет, на Lada Granta, мощностью 87 л.с., должен бы платить 3 242 рубля. Но ему приходится покупать полис за 5 919 рублей.

Именно для старта реформы, позволяющей установить справедливую цену, Центробанк предлагает расширить тарифный коридор на 20 процентов вверх от верхней границы и вниз - от нижней. Диапазон составит от 2 746 до 4 942 рублей вместо нынешних 3 432 - 4 118.

Также предлагается изменить подход к присвоению коэффициента бонус-малус, который предусматривает скидку за безаварийное вождение. Он будет присваиваться человеку, вне зависимости от количества у него полисов, один раз в году. Таким образом, у человека просто не может оказаться двух коэффициентов бонус-малус, как это происходит сейчас. Как сообщил Владимир Чистюхин, более 80 процентов жалоб, поступающих в ЦБ на страховщиков, касается ОСАГО. И большинство из них касается присвоения этого коэффициента.

Кроме того, планируется изменить коэффициент по возрасту и стажу. Вместо пяти его значений будет установлено 50. По словам зампреда ЦБ, существующая система по возрасту и стажу не сильно влияет на изменение стоимости полиса для аварийных и безаварийных водителей. По его словам, с 19 до 20 лет водители попадают в аварии намного чаще. Частота их страховых случаев достигает приблизительно 8 процентов. Где-то к 25 годам эта частота снижается до 4 процентов. А в среднем, для всех водителей частота страховых случаев равняется 2 процентам. Как правило, такая частота наблюдается у водителей, возраст которых от 29 до 70 лет. У водителей старше 70 лет аварийность немного повышается - до 4 процентов.

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, для 80 процентов автомобилистов стоимость полисов сократится или останется на прежнем уровне. Для 15 процентов она вырастет не значительно, а для 5 процентов особо выдающихся водителей стоимость полиса ОСАГО вырастет серьезно.

Впрочем, большинство автомобилистов опасаются сговора страховщиков. Компании просто установят тариф по максимальной планке и придется водителям снова переплачивать за ОСАГО. Однако, как заверил Игорь Юргенс, при нынешней конкуренции на этом рынке такого не произойдет. И именно тот уровень конкуренции, который есть сейчас, самый благоприятный момент запустить реформу ОСАГО.

Его поддержал и Владимир Чистюхин. По его словам, в Челябинске, Брянске, Чеченской Республике, Удмуртии, Татарстане, Кемеровской области - всего в 25 регионах - тариф не стоит на верней границе. Так что нет никаких оснований опасаться, что он пойдет вверх.

Вторая часть реформы предполагает уже изменение закона об ОСАГО. Уйдет в прошлое коэффициент по мощности двигателя, а также территориальный коэффициент. Взамен этого тарифный коридор еще больше расширится, а у страховых компаний появится возможность назначать свой тариф каждому автовладельцу персонально. То есть, привязка стоимости полиса к водителю, а не к автомобилю будет еще более ощутимой.

Также добавится коэффициент, который увеличит стоимость страховки за грубые нарушения правил дорожного движения. Правда, против него пока возражает Федеральная антимонопольная служба. По словам замглавы ведомства Андрея Кашеварова, повышение будет справедливо за тяжкие нарушения правил, которые привели к ДТП или лишению водителя прав, а за остальные нарушения уже предусмотрены штрафы. Нарушитель и так их оплачивает. За одно и то же нарушение удваивать штрафные санкции будет не совсем справедливо. Он также предложил ЦБ и Минфину обсудить, как отделить лицо, управляющее транспортным средством, от лица, им владеющего. Ведь автоматические штрафы у нас выносятся именно автовладельцу, а не тому, кто находился за рулем в момент совершения нарушения.