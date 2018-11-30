Напавший на Глушакова болельщик останется под арестом до суда

В правоохранительных органах рассказали о судьбе болельщика, напавшего на футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова. Мужчина останется под арестом до суда.

Напомним, инцидент произошел во время игры "Спартака" с "Рапидом". На 70-й минуте матча фанат "красно-белых" выбежал на поле и попытался напасть на Глушакова. Капитан столичного клуба оттолкнул фаната. Затем подоспели другие футболисты, и драку удалось предотвратить.

В отношении мужчины, выбежавшего на газон, возбуждено административное дело. Максимальное наказание - пятнадцать суток ареста, а также запрет на посещение спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет.