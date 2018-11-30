Опубликованы новые кадры с российским сверхскоростным боевым вертолетом

Модель российского военного вертолета будущего была продемонстрирована Телестудией Роскосмоса в фильме "ЦАГИ 100 лет: Наука летать". Как понятно из названия фильма, он посвящен юбилею Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского.

Показ перспективной винтокрылой машины сопровождается пояснением, в котором отмечается, что "готовится новый революционный проект - сверхскоростной перспективный боевой вертолет". Особо подчеркивается, что его скорость будет превышать 400 км/ч.

На видео перед нами предстает 3D-модель новейшей разработки конструкторского бюро имени Камова с характерным соосным расположением несущих винтов. Вертолет будет иметь крылья и убирающееся шасси. Как ожидается, также появится и гражданская версия.

Первые открытые данные о новой машине появились в Сети в конце октября текущего года.

В настоящее время над подобной тематикой работают вертолетостроители ведущих стран мира. Однако, учитывая отечественные успехи в этом направлении, Россия в этой сфере может вырваться на самые передовые позиции.