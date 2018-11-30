Новости

Данные клиентской базы сети отелей Marriott стали доступны хакерам 18:59
Дзюба провел тренировку с бойцом UFC 18:58
Соглашение о взаимном признании виз между РБ и РФ готово к подписанию 18:56
МО: Россия взаимодействует по сирийским вопросам с коллегами из США и Европы 18:52
Соседями Путин на заседании G20 стали саудовский принц и глава Южной Кореи 18:49
Губернатор ветировал бюджет Севастополя 2019-2021 годов 18:36
Замначальника подмосковной таможни арестован по делу о взятке 18:34
Задержанные в Керченском проливе были участниками АТО в Донбассе 18:32
ЦБ РФ создал льготные условия для пенсионеров по ОСАГО 18:25
Из-за шторма Керченский пролив закрыли для судоходства 18:24
Вдова Игоря Талькова отреагировала на задержание сына полицией 18:20
Сети для интернета вещей обяжут регистрировать 18:06
Москва встала в 9-балльных пробках 18:00
Министры финансов G20 обеспокоены ограничениями в мировой торговле 17:56
В Саранске загорелся склад на площади две тысячи кв метров 17:56
Путин: Химатака в Алеппо не должна остаться безнаказанной 17:50
По факту взрыва на заводе в Гатчине возбудили второе уголовное дело 17:44
Глава Крыма принял отставку министра экономики и ее первого зама 17:43
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания надо загадывать в Новый год 17:40
США, Мексика и Канада заменили NAFTA новым соглашением 17:35
Черногорская оппозиция построила баррикады в здании парламента 17:28
Сергей Шнуров пообещал приехать на Украину в старости 17:25
В Удмуртии у жилого дома нашли тела двух женщин и ребенка 17:21
Ученые назвали повышающую выносливость сердца специю 17:19
Исполком МОК заморозил планы по боксу на Олимпиаду-2020 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 17:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту взрыва на заводе в Гатчине возбудили второе уголовное дело

Текст: Инга Бугулова (Ленинградская область)

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту взрыва на гатчинском заводе пиротехники "Авангард" - на этот раз по статье "Халатность". Как оказалось, в течение долгого времени на предприятии не было пожарной сигнализации, но контролирующие органы в лице отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области не требовали у руководства устранить нарушения.

Фото: spb_today/vk.com
Главный инженер завода в Гатчине признал вину во взрыве

По версии следствия, должностные лица знали, что нарушения федерального законодательства были выявлены в ходе проверки "Авангарда" еще в 2013 году, и имели возможность добиться соблюдения требований пожарной безопасности. Вплоть до остановки работы предприятия на срок до 90 суток.

"Однако не исполнили свои обязанности надлежащем образом, не предприняли действенных мер к устранению нарушений руководителями завода. Своими действиями должностные лица территориального отдела надзорной деятельности МЧС существенно нарушили права и законные интересы граждан на безопасные условия труда", говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Напомним, взрыв на заводе произошел 19 октября и унес жизнь пятерых человек. Еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Главный инженер и директор "Авангарда" уже задержаны следователями, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саммит G20 в Аргентине
В Москве госпитализировали нобелевского лауреата Жореса Алферова
В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы
У наместника Киево-Печерской лавры проводятся обыски
В Шереметьево объяснили появление бегущего мужчины на аэродроме