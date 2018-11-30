По факту взрыва на заводе в Гатчине возбудили второе уголовное дело

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту взрыва на гатчинском заводе пиротехники "Авангард" - на этот раз по статье "Халатность". Как оказалось, в течение долгого времени на предприятии не было пожарной сигнализации, но контролирующие органы в лице отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области не требовали у руководства устранить нарушения.

По версии следствия, должностные лица знали, что нарушения федерального законодательства были выявлены в ходе проверки "Авангарда" еще в 2013 году, и имели возможность добиться соблюдения требований пожарной безопасности. Вплоть до остановки работы предприятия на срок до 90 суток.

"Однако не исполнили свои обязанности надлежащем образом, не предприняли действенных мер к устранению нарушений руководителями завода. Своими действиями должностные лица территориального отдела надзорной деятельности МЧС существенно нарушили права и законные интересы граждан на безопасные условия труда", говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Напомним, взрыв на заводе произошел 19 октября и унес жизнь пятерых человек. Еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Главный инженер и директор "Авангарда" уже задержаны следователями, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".