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30.11.2018 13:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В МИД объяснили отказ Трампа встретиться с Путиным на G20

Текст: Александр Гацак

В Москве считают, что отказ президента США Дональда Трампа от встречи с президентом России Владимиром Путиным продиктован отнюдь не украинской провокацией в Керченском проливе, как ранее написал в своем Twitter американский лидер.

Фото: Depositphoto Фото: Depositphoto
Фото: Depositphoto
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"Является ли провокация, которая была устроена Киевом в этом районе, реальным поводом к отмене? Публично мы слышали именно такое объяснение, мы его приняли к сведению. Является ли это реальностью? Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США", - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее Владимир Путин назвал действия украинских военных кораблей в акватории Черного моря, повлекшие за собой их задержание российской стороной, провокационными. Дестабилизацией обстановки в регионе, по мнению президента, намерен воспользоваться нынешний президент Украины Петр Порошенко для повышения своего рейтинга в преддверии выборов.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Россия и США Провокация Украины в Керченском проливе
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