США вышли на контакт с Кремлем после отмены встречи Путина и Трампа

Администрация США вышла на контакт с Кремлем после того, как в Аргентине была отменена встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном (советником президента США)", - добавил Ушаков, слова которого цитирует ТАСС.

Помощник президента РФ также добавил, что первыми с предложением продолжить общение выступила американская сторона. При этом Ушаков затруднился предположить, когда речь может вновь пойти о встрече Путина и Трампа.

Напомним, что американский лидер сообщил о том, что отменяет встречу с Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Вместо Трампа президент РФ встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера", - заявил российский лидер в ходе встречи.