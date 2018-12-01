Новости

Новый фильм Гая Ричи: свежие подробности и фото со съемок 20:30
Вышел трейлер комедийного хоррора "Счастливого дня смерти" 20:18
Силуанов: Россия готова участвовать в докапитализации МВФ 20:16
ЦСКА победил "Спартак", выиграв 15-й матч в КХЛ подряд 20:04
Силуанов оценил отношения РФ и США после инцидента в Керченском проливе 20:02
Песков подтвердил контакт Путина и Трампа на саммите в Буэнос-Айресе 19:42
Защитник "Ахмата" о матче в Красноярске: В перерыве нюхали нашатырь 19:40
США вышли на контакт с Кремлем после отмены встречи Путина и Трампа 19:22
Видео: лысая Кара Делевинь показала Голлума 18:55
На Украине штормящее Азовское море подтопило 40 баз отдыха 18:46
ФСИН прокомментировала новое видео с Цеповязом в колонии 18:38
Пэн Лиюань посетила Дом-музей Виктории Окампо 18:25
Пострадавший журналист RT France рассказал подробности инцидента 18:23
Бог на обочине. Зачем в Индии молятся на разбитый мотоцикл 18:23
"Желтые жилеты" отказались встречаться с премьером Франции 18:03
Создатель "Ласкового мая" будет продюсировать 16-летнюю дочь Осина 17:59
Высота снежного покрова в Москве повысится до 8 сантиметров 17:51
Умер один из отцов минимализма в искусстве Роберт Моррис 17:50
Участники саммита G20 начали заседание по климату 17:48
В Киеве скоростной экспресс сломался на следующий день после запуска 17:36
Игорь Астахов ушел с должности замруководителя Росавтодора 17:29
Истребителям Северного флота присвоили имена прославленных летчиков 17:23
Москву уже в воскресенье завалит снегом 17:03
Мэр Сараево выступил за развитие отношений с Москвой 16:58
Фото: Украинцы стали бросать свои иномарки на границе 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Как отличить фальшивый "банк" от настоящего и не потерять деньги
Как отличить фальшивый "банк" от настоящего и не потерять деньги
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
01.12.2018 19:22
Рубрика: Власть

США вышли на контакт с Кремлем после отмены встречи Путина и Трампа

Администрация США вышла на контакт с Кремлем после того, как в Аргентине была отменена встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Фото: Константин Завражин/РГ
Отказ от встречи с Путиным – упущенный шанс для Трампа

"Предложено с обеих сторон продолжить контакты, в том числе с самим Болтоном (советником президента США)", - добавил Ушаков, слова которого цитирует ТАСС.

Помощник президента РФ также добавил, что первыми с предложением продолжить общение выступила американская сторона. При этом Ушаков затруднился предположить, когда речь может вновь пойти о встрече Путина и Трампа.

Напомним, что американский лидер сообщил о том, что отменяет встречу с Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Вместо Трампа президент РФ встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера", - заявил российский лидер в ходе встречи.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Саммит G20 в Аргентине Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саммит G20 в Аргентине
США вышли на контакт с Кремлем после отмены встречи Путина и Трампа
Пострадавший журналист RT France рассказал подробности инцидента
У Керченского пролива столкнулись два иностранных судна
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады