День Неизвестного солдата российские поисковики встречают с новыми именами

Сегодня, 3 декабря, к Вечному огню над могилой Неизвестного солдата у Кремлевской стены вместе с руководителями государства и немногими уже ветеранами-фронтовиками придут добровольцы-поисковики. Что значит этот день для них? И каким был весь нынешний год, включая полевые экспедиции и работу в архивах? На вопросы "Российской газеты" отвечает ответственный секретарь "Поискового движения России", председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Цунаева.

День Неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря, установлен Указом президента России четыре года назад по инициативе ООД "Поисковое движение России". Какая цель была у вашей инициативы?

Елена Цунаева: Великая Отечественная оставила много неизвестных героев. Их подвиги и фронтовые судьбы зачастую неизвестны, но о них помнят в семьях, их чтят родные и близкие.

Вот почему День неизвестного солдата, с одной стороны, напоминает, сколько безвестных героев отдали свою жизнь ради нас с вами. А с другой - не дает забыть о чудовищных последствиях войны. И мобилизует современное общество - российских граждан и жителей других государств - сделать все возможное, чтобы катастрофа не повторилась.

У нас в стране есть много памятных дат - как праздничных, так и трагических. Но ни одна из них не посвящается всем тем, кто пропал без вести, выполняя свой долг, защищая Родину. Для нас очень важно, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу, и теперь такая дата есть - День Hеизвестного солдата. Для поисковиков это день, когда мы вспоминаем погибших, что спустя годы были найдены на полях сражений, но имена которых установить не удалось. И, если хотите, напоминание всем нам, как много еще предстоит сделать.

Что из наиболее заметного будет происходить в День неизвестного солдата в этом году?

Елена Цунаева: Во многих регионах торжественно, с воинскими почестями, захоронят останки погибших, что найдены в ходе полевых "Вахт Памяти". Пройдут уроки мужества, встречи ветеранов с молодежью. Кроме того, откроются общественные приемные "Судьба солдата" для оказания помощи в установлении судеб участников Великой Отечественной войны. В городе Ельня Смоленской области состоится погребение 27 неизвестных советских солдат, найденных в ходе полевых работ на местах боев.

Для захоронения на родине - в Республику Башкирия, в Челябинскую и Курганскую области - будут переданы останки бойцов, погибших в Карелии. Их имена удалось установить и разыскать семьи. В Тюменской области передадут родным медальон красноармейца Леонтия Ивановича Большакова - он погиб в августе 1941 года в Тверской области, а найден только теперь…

В Ставропольском крае состоится вручение документов о фронтовой судьбе политрука РККА Лейба Рувимовича Ройтерштейна. Его судьбу удалось установить в результате архивного поиска. Солдат погиб в результате бомбардировки в 1941 году - до того, как боевые действия дошли до Ставрополья. Чтобы посетить его могилу, из Израиля приедет внук погибшего…

В Новосибирске, на Заельцовском кладбище у мемориала "Раненый воин", будут установлены плиты с именами воинов, умерших от ран в госпиталях Новосибирска, имена которых прежде не были увековечены. В Курской области состоится торжественное открытие новых мемориальных плит с именами 122 советских воинов. Это практические шаги в рамках всего одного нашего проекта - "Дорога к обелиску".

Вы и упомянули и о другом проекте - общественные приемные "Судьба солдата".

Елена Цунаева: Да, мы делаем это ежегодно и не по одному разу. Многие, в том числе люди старшего возраста, наслышаны о создании и регулярном пополнении электронных баз ОБД "Мемориал", "Подвиг народа" и "Память народа". Но далеко не все могут ими воспользоваться - не все умеют это делать и не везде есть доступ в интернет. А поисковики ведут такую работу в течение всего года, и 3 декабря во многих наших приемных будут передаваться родным копии документов, которые удалось отыскать в электронном архиве. Например, в Пензе сразу пять семей узнают о судьбах героев, которые считались пропавшими без вести - они пали в боях за Украину, Беларусь, погибли в плену.

Считается, что поисковое движение, как движение организованное, зародилось в нашей стране 30 лет назад. Каков сегодня охват у вашей организации? И какова динамика последних лет?

Елена Цунаева: Я часто повторяю, что поисковое движение - это уникальное общественное явление. Самым младшим среди нас по 16-17 лет, есть в поисковом строю и ветераны, некоторые в этом году отметили свое 80-летие. Сейчас в рядах нашей организации более 42 тысяч поисковиков в 82 регионах страны.

Массовое поисковое движение зарождалось как инициатива студентов и молодых педагогов. Мы и сейчас связываем с ними надежды. В 2018 году создана Ассоциация студенческих поисковых отрядов. В ноябре члены ассоциации провели в Казани школу актива студенческих поисковых отрядов. Не надо объяснять, что студенческая жизнь очень насыщенная и важно найти баланс - сочетать активную гражданскую позицию, общественную работу и учебу. В 2019 году состоится первая студенческая "Вахта Памяти" - уже в апреле студенты-поисковики отправятся на места боев на Крымский полуостров, будут работать в Керчи.

На недавнем сборе ПДР в Калуге были подведены итоги полевого сезона-2018. В чем, на ваш взгляд, главные результаты?

Елена Цунаева: Главный результат - это, конечно, установленные имена. В 2018 году активисты "Поискового движения России" вели поисковые работы во всех 37 регионах России, где шли боевые действия. Подняты останки 16 700 павших защитников Отечества, установлены 625 имен героев. По плану, согласованному с Министерством обороны России, в 2018 году проведено 1525 поисковых экспедиций. Цифры постоянно обновляются, самые актуальные данные можно узнать на сайте Всероссийского-информационно поискового центра "Отечество", который собирает и обрабатывает данные по всем найденным бойцам.

Международная конференция "Судьба солдата" собрала на одной площадке энтузиастов поиска, профессиональных архивистов, ученых-историков и создателей ОБД "Мемориал". Фото: Александр Емельяненков.

В последние дни ноября в Москве прошла организованная вами при поддержке РГГУ и Общественной палаты международная конференция "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований". Что привнесла она в поисковую работу? И чем помогает в сохранении памяти о защитниках Отечества?

Елена Цунаева: Конференцию "Судьба солдата" мы проводим уже в третий раз, и второй раз - в международном формате. В этом году собрались представители 12 стран, включая Венгрию, Грузию, страны СНГ и Балтии. Что для нас по-особому ценно и значимо - инициаторами таких конференций стали молодые ребята - добровольцы студенческого поискового отряда "Единорог" Историко-архивного института РГГУ. В какой-то момент они обратили внимание на проблему информационного разрыва между сообществом профессиональных историков и сообществом добровольцев-поисковиков.

Задача конференции - обобщить опыт работы исследователей разных стран с различными типами архивных документов, содержащих сведения о погибших военнослужащих и военнопленных, а также электронными базами данных. Отдельной темой конференции стала секция "Без срока давности", в которой были представлены доклады, посвященные преступлениям нацизма против мирных жителей, поисковым работам в местах массовых захоронений.

А теперь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ мы имеем возможность объединить и поисковиков, исследователей из соседних с нами стран, где Вторая мировая война оставила свой неизгладимый след. Проблемы увековечения памяти погибших при защите Отечества на постсоветском пространстве достаточно схожи. В связи с большим количеством новых документов, недавно рассекреченных и впервые опубликованных, все более актуальной становится задача повторной сверки Книг Памяти и паспортов воинских захоронений.

Для всех стран СНГ актуальна проблема, связанная с большим количеством ошибок в написании фамилий, инициалов на плитах. Есть немало случаев, когда тот или другой боец, а порой и целые группы, учтены на нескольких захоронениях. Или, напротив, десятки, сотни погибших бойцов в пределах одного района или даже одного сельского поселения нигде не увековечены.

Елена Цунаева: Вы правы. По совокупности этих причин мы пришли к общему решению: необходимо сформировать рабочую группу исследователей, которые давно и плотно занимаются вопросами воинских захоронений. Достигнута договоренность объединить усилия в разработке единого для всех алгоритма, как обосновывать и вносить изменения в Книги Памяти, паспорта захоронений и в картотеку о безвозвратных потерях Центрального архива Минобороны России.