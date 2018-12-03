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03.12.2018 17:06
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит обращение к миру по поводу действий Украины

Текст: Татьяна Замахина
Госдума обратится к международным организациям в связи с провокацией Украины в Керченском проливе. Совет Госдумы поставил проект такого обращения в повестку заседания Думы на 4 декабря.
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Об этом сообщил по итогам заседания первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников. Обращение подготовлено в связи с провокациями на Украине, и его адресатами станут парламенты и международные парламентские организации.

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Депутаты Госдумы, согласно проекту, "решительно осуждают действия украинских властей и их покровителей на Западе". Провокации при этом осуществляются "в интересах, весьма далеких от интересов мира и стабильности в Европе".

В Госдуме собираются предоставить коллегам из других парламентов "объективную информацию об угрозе региональной безопасности в результате ряда противоправных акций со стороны руководства Украины и оценку этой угрозы".

Виновником обострения ситуации назван действующий президент Петр Порошенко, "катастрофически теряющий свой рейтинг".

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В ходе инцидента в Керченском проливе, по мнению депутатов, был грубо нарушен Устав ООН, а также статьи 19, 21, 25 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Также в Госдуме обращают внимание на новую волну организованных нападений национал-радикалов на дипломатические представительства и консульские учреждения РФ на Украине, а также на нападения на российских грузоперевозчиков и офисы российских компаний на территории Украины.

Госдума обращается к здравым политикам и просит "сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Петра Порошенко и нынешнего киевского режима".

Ранее в интервью "РГ" спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в первую очередь парламентарии намерены обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Кроме того, важно донести позицию до национальных парламентов европейских государств.

Фото: REUTERS
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- Парламентарии Европы должны получить объективную информацию. Зачастую наши коллеги-депутаты являются заложниками тех провокаций, которые уже не раз были реализованы в отношении России, - сказал глава нижней палаты. - Мы с вами прекрасно понимаем, что действия Порошенко санкционированы США, которые хотят сохранить его как лояльного для них президента.

Отметим, что верхняя палата тоже готовит заявление по поводу действий Киева. Комитет Совета Федерации по международным делам подготовит проект обращения верхней палаты в зарубежные парламенты и международные парламентские организации в связи с провокациями Украины в адрес России. Об этом сообщил глава комитета Константин Косачев.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Провокация Украины в Керченском проливе
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