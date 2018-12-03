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03.12.2018 15:01
Рубрика: Культура

Археологи сообщили об интригующей находке в Кумране

Текст: Денис Передельский
Фото: Photo12/UIG via Getty Images Фото: Photo12/UIG via Getty Images
Фото: Photo12/UIG via Getty Images

Археологи обнаружили еще две пещеры близ Кумрана на западном берегу Мертвого моря, в которых, предположительно, могут храниться ранее неизвестные науке древние свитки.

Как сообщает Live Science, пещеры получили условные обозначения 53b и 53c. Они расположены рядом с 11-ю пещерами, в которых в период с 1946 по 1956 годы было обнаружено около 900 свитков.

Фото: depositphotos.com
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Считается, что авторами манускриптов были ессеи - община, которая жила в Кумране. Большинство рукописей являются библейскими текстами. Они написаны в основном на древнееврейском языке, частично - на арамейском. Ессеи покинули свои поселения около 70 года н.э.

К слову, в 2017 году была найдена 12-я пещера. В ней находился только один свиток, который оказался пустым. Также были найдены предметы, которые использовались для хранения рукописей, в частности, специальные сосуды и веревки.

По мнению ученых, в прошлом в данной пещере хранилось множество рукописей, которые, вероятно, были унесены "черными копателями". Две новые пещеры находятся рядом с 12-й. В них тоже обнаружены следы присутствия манускриптов.

Так, найден бронзовый котел, созданный в период между 100 и 15 гг. до н.э., масляная лампа и большое количество глиняной посуды, в том числе колбы для хранения свитков, чашки и горшки для приготовления пищи. Также обнаружены фрагменты тканей и плетеных веревок.

Артефакты из пещеры 53b оказались аналогичными предметам, найденным в 12-й пещере. Это говорит о том, что она также могла использоваться для хранения свитков.

Раскопки продолжаются. К слову, в пещере 53c исследователи уже обнаружили фрагмент свитка.

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