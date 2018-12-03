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03.12.2018 11:30
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Депутат Рады рассказал о "большой беде" Украины

Текст: Юрий Когалов

В мире Украину ассоциируют с ее президентом Петром Порошенко, и это стало для страны "большой бедой". Такое мнение выразил депутат Верховной Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, выступая в эфире собственного телеканала "Наш", запущенного в интернете менее месяца назад.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По словам парламентария, в настоящее время Порошенко "не имеет никакой поддержки ни со стороны военных блоков", ни со стороны "глав отдельных государств", которые прежде лояльно относились к Украине. Политик связывает эти изменения с тем, как в мире воспринимают украинского президента. "Нас ассоциируют с руководителем нашей страны. И это огромная беда, потому что когда Порошенко постоянно говорит: "Я - Украина, мой народ", его так начинают воспринимать", - отметил Мураев.

По мнению депутата, украинский президент "был бы счастливым человеком", если бы провокация в Керченском проливе закончилась трагически, и моряки погибли. "Потому что тогда действительно можно было бы добиваться введения военного положения на два месяца", - заявил Мураев. Он также отметил, что Москва не была заинтересована в инциденте с украинскими кораблями в Черном море.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
МИД: Украина знала о порядке прохода кораблей через Керченский пролив

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и произвели несколько опасных маневров в Керченском проливе. Российские пограничники задержали суда-нарушители. В МИД РФ произошедшее расценили как провокацию. Киев после инцидента ввел военное положение в 10 областях Украины сроком на месяц, а также запретил въезд в страну россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Политический кризис на Украине Провокация Украины в Керченском проливе
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