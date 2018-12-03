Сборная России обыграла Чехию в отборе на чемпионат мира

Сборная России по баскетболу в подмосковных Химках одолела команду Чехии со счетом 81:61 и стала на шаг ближе к чемпионату мира, который в следующем году пройдет в Китае.

Напомним, подопечные Сергея Базаревича гарантируют себе участие на ЧМ-2019, если займут в своей отборочной группе место не ниже третьего. А для того, чтобы не оборачиваться на конкурентов, Болгарию и Финляндию, россиянам в оставшихся матчах желательно обойтись без очковых потерь.

В отличие от наших чехи путевку в Поднебесную завоевали заранее. Причем не в последнюю очередь благодаря сентябрьской победе над российскими баскетболистами в Пардубице. Тот матч завершился с минимальным превосходством хозяев (80:78), а автором решающего броска стал один из двух лидеров чешской сборной Томаш Саторански. Однако в Москву не приехал ни он, ни другая ключевая фигура команды Ян Веселы. Первого не отпустил клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Вашингтон", а второй оказался слишком занят в стамбульском "Фенербахче". Впрочем, с учетом имеющихся раскладов, отсутствию этой парочки в чешской команде не особо и расстроились.

Россияне в столь важный момент всех сильнейших тоже не досчитались. К партнерам должен был присоединиться наш лучший снайпер Алексей Швед, пропустивший предыдущий матч национальной команды против финнов (77:75). Однако в матче за "Химки" против греческого "Панатинаикоса" в Евролиге Алексей обидным образом сломал палец. И за игрой с чехами был вынужден наблюдать с трибуны, опершись подбородком на забинтованную руку. Из строя выбыл и другой важный игрок сборной Сергей Карасев, у которого возникли проблемы со спиной. Его в команде заменил получивший недавно российский паспорт Джоэль Баламбой.

Несмотря на то, что волей календаря игра выпала на понедельник, химкинский Баскетбольный центр заполнился под завязку. То же самое, к слову, было и на предыдущем домашнем матче сборной против Болгарии в сентябре. Каждый пришедший болельщик обнаружил на своем кресле карточку с именами игроков сборной: по замыслу организаторов, зал должен был вместе с диктором объявлять состав команды на игру. Впрочем, в подсказках особой необходимости и не было: местная публика в баскетболе более чем искушенная. И, как выяснилось, весьма подготовленная. Когда зазвучал гимн, практически на всю трибуну болельщики прямо перед глазами игроков российский триколор.

Несмотря на то, что подопечным Сергея Базаревича противостоял не слишком мотивированный соперник, с собственным волнением наши справились не сразу. На первых минутах чехи даже ушли в небольшой отрыв и стартовую четверть закончили, ведя в счете 16:14.

Однако уже в следующей 10-минутке все стало на свои места. Хозяева паркета, наконец, перестали ошибаться и методично начали наращивать свое преимущество над оппонентом. Причем главной ударной силой у россиян стал Баломбой, который начал тренироваться со сборной буквально на днях. В игре, впрочем, этого совершенно не чувствовалось: наоборот, складывалось впечатление, что в команде Джоэль уже давно. Центровой охотно участвовал в комбинациях, разыгрываемых партнерами: чего только стоит его бросок сверху после парашюта Дмитрия Хвостова. Постепенно разыгрался и герой финского матча Дмитрий Кулагин. Его трехочковый с сиреной зафиксировал счет, с которым команды ушли на большой перерыв - 44:28.

После паузы картина на химкинском паркете не претерпела изменений. Сборная России продолжала играть в свое удовольствие и стремительно увеличивать свое превосходство над Чехией главным образом за счет запредельного процента попадания с игры. К концу третьей четверти он достиг у хозяев почти 50 процентов, то есть точным оказывался каждый второй бросок российских баскетболистов. В той же 10-минутке сразу трое россиян перевалили 10-очковый рубеж: Баломбой, Хвостов и Кулагин, к которым в заключительной четверти примкнул еще и Виталий Фридзон.

Хвостов в итоге стал самым результативным игроком в нашей команде, набрав 17 баллов, а сборная одержала более чем уверенную победу.