Сборная России обыграла Чехию в отборе на чемпионат мира

Новости

МИД Ирана отказался подтверждать испытание баллистической ракеты 22:20
Песков рассказал о счастье в работе 22:11
Песков объяснил заминку с декларацией G20 22:03
"Арсенал" неожиданно обыграл лидера чемпионата 21:58
Вооруженный мужчина задержан в приемной болгарского президента 21:48
Песков рассказал о любви к Турции 21:20
Песков сравнил себя с сапером и рассказал о графике президента 21:17
В Москве на улице у мужчины отняли 40 миллионов рублей 21:09
Под Житомиром в соборе УПЦ прошли обыски 21:04
Песков рассказал, чем может обернуться создание квазигосударств в Сирии 21:00
В Керчи украинские катера отбуксировали к другому причалу 20:57
В Северной Осетии водитель сбил полицейского и скрылся 20:42
Сайт Минкомсвязи переехал на новый домен 19:57
Скончался писатель Андрей Битов 19:49
Сирия ценит принципиальную позицию Минска по поддержке Дамаска 19:29
В МИД связали рост жертв среди жителей в Афганистане с действиями США 19:22
НАТО усилила свое присутствие в Черном море в 2018 году 19:20
Volkswagen презентовал спецверсию "Жука" 19:17
Тело футболиста "Локомотива" помогла найти лиса 19:11
МАЗ до конца года поставит в Чувашию около 60 автобусов 19:10
У Ещенко подозрение на разрыв крестообразной связки колена 18:55
Трамп хочет обсудить с Путиным и Си прекращение гонки вооружений 18:50
Московская биржа начала торги японской иеной 18:45
Ростовчанка выиграла конкурс "Мисс мировая красавица" 18:40
В Болгарии раскопали мощную крепость, павшую под натиском славян 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
03.12.2018 21:21
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Чехию в отборе на чемпионат мира

Текст: Илья Соболев
Сборная России по баскетболу в подмосковных Химках одолела команду Чехии со счетом 81:61 и стала на шаг ближе к чемпионату мира, который в следующем году пройдет в Китае.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Напомним, подопечные Сергея Базаревича гарантируют себе участие на ЧМ-2019, если займут в своей отборочной группе место не ниже третьего. А для того, чтобы не оборачиваться на конкурентов, Болгарию и Финляндию, россиянам в оставшихся матчах желательно обойтись без очковых потерь.

В отличие от наших чехи путевку в Поднебесную завоевали заранее. Причем не в последнюю очередь благодаря сентябрьской победе над российскими баскетболистами в Пардубице. Тот матч завершился с минимальным превосходством хозяев (80:78), а автором решающего броска стал один из двух лидеров чешской сборной Томаш Саторански. Однако в Москву не приехал ни он, ни другая ключевая фигура команды Ян Веселы. Первого не отпустил клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Вашингтон", а второй оказался слишком занят в стамбульском "Фенербахче". Впрочем, с учетом имеющихся раскладов, отсутствию этой парочки в чешской команде не особо и расстроились.

Фото: РИА Новости
Джоэл Боломбой может дебютировать в матче с чехами

Россияне в столь важный момент всех сильнейших тоже не досчитались. К партнерам должен был присоединиться наш лучший снайпер Алексей Швед, пропустивший предыдущий матч национальной команды против финнов (77:75). Однако в матче за "Химки" против греческого "Панатинаикоса" в Евролиге Алексей обидным образом сломал палец. И за игрой с чехами был вынужден наблюдать с трибуны, опершись подбородком на забинтованную руку. Из строя выбыл и другой важный игрок сборной Сергей Карасев, у которого возникли проблемы со спиной. Его в команде заменил получивший недавно российский паспорт Джоэль Баламбой.

Несмотря на то, что волей календаря игра выпала на понедельник, химкинский Баскетбольный центр заполнился под завязку. То же самое, к слову, было и на предыдущем домашнем матче сборной против Болгарии в сентябре. Каждый пришедший болельщик обнаружил на своем кресле карточку с именами игроков сборной: по замыслу организаторов, зал должен был вместе с диктором объявлять состав команды на игру. Впрочем, в подсказках особой необходимости и не было: местная публика в баскетболе более чем искушенная. И, как выяснилось, весьма подготовленная. Когда зазвучал гимн, практически на всю трибуну болельщики прямо перед глазами игроков российский триколор.

Несмотря на то, что подопечным Сергея Базаревича противостоял не слишком мотивированный соперник, с собственным волнением наши справились не сразу. На первых минутах чехи даже ушли в небольшой отрыв и стартовую четверть закончили, ведя в счете 16:14.

Однако уже в следующей 10-минутке все стало на свои места. Хозяева паркета, наконец, перестали ошибаться и методично начали наращивать свое преимущество над оппонентом. Причем главной ударной силой у россиян стал Баломбой, который начал тренироваться со сборной буквально на днях. В игре, впрочем, этого совершенно не чувствовалось: наоборот, складывалось впечатление, что в команде Джоэль уже давно. Центровой охотно участвовал в комбинациях, разыгрываемых партнерами: чего только стоит его бросок сверху после парашюта Дмитрия Хвостова. Постепенно разыгрался и герой финского матча Дмитрий Кулагин. Его трехочковый с сиреной зафиксировал счет, с которым команды ушли на большой перерыв - 44:28.

Фото: bckhimki.ru
Георгиос Барцокас: Мы пошли на риск, и он оправдался

После паузы картина на химкинском паркете не претерпела изменений. Сборная России продолжала играть в свое удовольствие и стремительно увеличивать свое превосходство над Чехией главным образом за счет запредельного процента попадания с игры. К концу третьей четверти он достиг у хозяев почти 50 процентов, то есть точным оказывался каждый второй бросок российских баскетболистов. В той же 10-минутке сразу трое россиян перевалили 10-очковый рубеж: Баломбой, Хвостов и Кулагин, к которым в заключительной четверти примкнул еще и Виталий Фридзон.

 

Хвостов в итоге стал самым результативным игроком в нашей команде, набрав 17 баллов, а сборная одержала более чем уверенную победу.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков предупредил о "нехороших" последствиях выхода США из ДРСМД
В Госдуме оценили инициативы ФРГ об отказе от "Северного потока-2"
В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа
В Керчи украинские катера отбуксировали к другому причалу
В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК