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03.12.2018 13:46
Рубрика: Культура

Найдена связь древних китайских пирамид с космосом

Текст: Денис Передельский
Фото: Giulio Magli / Politecnico di Milano Фото: Giulio Magli / Politecnico di Milano
Фото: Giulio Magli / Politecnico di Milano

Ученые из Италии объяснили феномен постройки древних китайских пирамид, одни из которых были строго ориентированы по сторонам света, а другие возведены с отклонениями.

Исследование опубликовано в журнале Archaeological Research in Asia, а коротко о нем рассказывает портал Eurek Alert. Открытие совершила команда во главе с Джулио Магли из Миланского технического университета (Италия).

Фото: J. Rodman; photo\: C. Am
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Ученые изучили древние насыпные гробницы, расположенные в Китае по берегам реки Вэй. Так, пирамидальный погребальный комплекс первого императора династии Цинь (III век до н.э.) является одним из самых известных археологических памятников в мире.

Всего насчитывается свыше 40 таких захоронений. Ранее исследователи определили, что часть гробниц была ориентирована строго по сторонам света. Это объясняют тем, что власть императоров была дана им небесами. Эту связь и подчеркивала ориентация гробниц.

Однако несколько комплексов оказались построены с отклонениями. Ученые отмели версию о том, что древние китайские архитекторы и астрономы допустили ошибки. По другой версии, изначально строители возводили гробницы двух типов.

Исследование показало, что комплексы первого типа были строго ориентированы на Северный полюс. Комплексы второго типа возвели с учетом смещения земной оси. Когда их строили, они указывали не строго на север, а на Полярную звезду. Она в тот период времени находилась дальше от Северного полюса, чем сейчас.

Словом, некоторые императоры буквально заглянули в будущее и велели возвести свои гробницы так, чтобы и через тысячелетия была видна связь их власти и могущества с небесами.

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