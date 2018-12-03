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03.12.2018 18:12
Рубрика: Спорт

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Текст: Юрий Когалов

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение. Об этом проинформировал заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

"Ни один матч УЕФА не может проходить на стадионах городов, где действует военное положение", - заявил Маркетти.

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Аналогичный запрет касается тех мест, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение. По словам представителя УЕФА, в связи с этим игра Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" будет перенесена из Харькова в другой город. А вот киевское "Динамо", как предполагается, сыграет в Лиге Европы против чешского клуба "Яблонец" у себя дома.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций уже перенес матч еврокубков украинской "Ворсклы" против английского "Арсенала" из Полтавы в Киев (игра состоялась 29 ноября).

Напомним, Киев ввел военное положение в 10 областях Украины сроком на месяц после инцидента в Черном море. 25 ноября три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу") незаконно пересекли границу РФ и произвели несколько опасных маневров в Керченском проливе. Российские пограничники задержали суда-нарушители. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. В МИД РФ произошедшее расценили как провокацию.

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