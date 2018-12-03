"Вседорожная" Lada Vesta получила уникальный цвет

В Сети появилась фотография "вседорожного" седана Lada Vesta Cross в уникальном цвете. Автомобиль, запечатленный в Тольятти, окрашен в синий цвет, напоминающий "Голубую планету" Lada Granta. Известно, что данный экземпляр является пробным, тем самым АвтоВАЗ подбирает тон.

Помимо Vesta Sedan Cross, по дорогам передвигается еще один образец, но уже в ярко-синем "металлике", который близок по оттенку к фирменному цвету Subaru - это универсал Vesta SW Cross с шильдиком Exclusive. Ранее в интернете не раз "всплывали" фото "эксклюзивной" Vesta SW Cross в "субаровском" цвете. Возможно, как и в случае с универсалом, владельцем седана является высокопоставленный сотрудник АвтоВАЗа.

Отметим, на сегодняшний день в цветовой гамме Vesta присутствует темно-синяя металлизированная эмаль "Блюз". Кроме того, в следующем году АвтоВАЗ планирует расширить цветовую гамму Vesta, в том числе за счет ярких красок.

К слову, в июне 2015 года, за три месяца до серийного производства Lada Vesta, на "шпионских" снимках были рассекречены экземпляры седанов, находящиеся в процессе сборки на конвейере "Lada Ижевск", окрашенные в оригинальные колеры - ярко-зеленый "Лайм", сочно-голубой "Мистери" и сиреневый "Аметист". Первый "продержался" в серии с начала продаж (ноябрь 2015 года) по июль 2017 года, а остальные пока так и не увидели свет.

Сейчас Vesta красят в следующие оригинальные эмали: в серо-голубой "Фантом", серо-бежевый "Карфаген", оранжевый "Марс" для "кроссовых" модификаций, а также фирменный серо-стальной "Тайфун" для будущей новинки Vesta Sport.

Напомним, продажи седана Lada Vesta Cross стартовали в июне текущего года. Особенностями Cross-версии являются защитный пластиковый обвес кузова, 17-дюймовые колесные диски, дорожный просвет в 203 мм, специальные настройки шасси, а также доработанный интерьер со вставками серого или оранжевого цветов.

Автомобиль доступен в комплектации Luxe и может быть оборудован климат-контролем, подогревом сидений, лобового стекла, 4 подушками безопасности, системой стабилизации и другими электронными ассистентами. Начальная стоимость Vesta Cross составляет 773 900 рублей. Покупателям предлагаются варианты с двигателями объемом 1,6 л и механической коробкой передач и 1,8 л с механической или автоматизированной трансмиссиями.

Для Vesta Sedan Cross предусмотрено два пакета опций - Multimedia и Prestige. Первый пакет включает мультимедийную систему и камеру заднего вида, а в пакет Prestige входит подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией, задний подлокотник, розетка USB сзади для подзарядки гаджетов, атмосферная подсветка в зоне ног передних пассажиров и ручек дверей, усиленная тонировка задних стекол.