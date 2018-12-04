Актер Алексей Панин заявил, что ничего не знает о своем дебоше

41-летний актер и режиссер Алексей Панин заявил, что не понимает, о какой его очередной пьяной выходке идет речь.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что он был снят во Внуково с рейса Стамбул - Москва после того, как устроил на борту дебош, курил, ругался матом на обслуживающий персонал, заявляя, что поскольку он - большая звезда, ему за всё это ничего не будет.

Информация о происшествии была подтверждена ТАСС пресс-службой авиаперевозчика.

Однако сам актер принялся все отрицать.

"Понятия не имею, о чем идет речь, я сижу дома", - цитирует РЕН ТВ артиста, заверившего, что проводит время с дочерью и про предполагаемый инцидент узнал из СМИ. Не отрицая, впрочем, что прекрасно провел на днях время в Турции.

По мнению артиста, журналисты "перепутали вообще все".

Напомним, что нынешний авиаинцидент - не первый в "карьере" Панина: в августе его с дочерью сняли с рейса Симферополь - Москва, из-за чего пришлось задержать вылет самолета. Тогда очевидцы утверждали, что актер был нетрезв и хулиганил. Что он также отрицал.

Алексей Панин родился в 1977 году в Москве. Известен по фильмам и сериалам "ДМБ", "Солдаты", "Граница. Таежный роман", "Жмурки", "Дальнобойщики", "Даун Хаус".

Ранее сообщалось про авиационный инцидент с группой "Чайф".