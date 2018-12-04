Минск намерен развивать сотрудничество с Грузией

Беларусь, которая последовательно уделяет большое внимание сотрудничеству с Тбилиси, готова к дальнейшей кооперации с этой закавказской страной. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 декабря на встрече с послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия, передает пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что после состоявшихся в Грузии президентских выборов необходимо сверить часы для дальнейшего развития белорусско-грузинского взаимодействия. Он поздравил своего визави с окончанием политических баталий, заявив, что "эта важная политическая кампания, которая как лакмусовая бумажка просветит грузинское общество, к чему оно склонно сегодня, в каком направлении готово двигаться".

В марте этого года "Союз" сообщал о визите Лукашенко в Грузию с официальным визитом, во время которого был подписан договор об основах сотрудничества между двумя странами. А всего договорно-правовая база белорусско-грузинского взаимодействия включает 60 двусторонних соглашений и международно-правовых документов.

Давая оценку состоянию белорусско-грузинского сотрудничества, президент охарактеризовал его положительно. "Фундаментом как всегда являются торгово-экономические отношения. У нас и торговля развивается, хотя начинали когда-то с нуля", - напомнил он, обратив внимание и на тот факт, что с визитом в Грузии в эти дни находится вице-премьер Михаил Русый.

Кстати, в прошлом году белорусско-грузинский товарооборот составил $93,5 млн, увеличившись по сравнению с 2016 годом более чем на 26%. В январе-сентябре текущего года этот показатель оценивался в $62 млн.

Лукашенко считает, что неплохо развиваются и двухсторонние гуманитарные контакты. "Жду встречи с новым президентом, правительством: будет очень важно сверить часы", - резюмировал президент РБ.

