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В Сеть утекли новые неожиданные сведения о смартфоне "Яндекса"

04.12.2018,  
18:03
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Google Cache Фото: Google Cache
Фото: Google Cache

Покупатели смартфона "Яндекс.Телефон", который компания представит уже 5 декабря, получат вместе с устройством дополнительные бонусы. Это будут, в частности, 500 рублей на счете в системе "Яндекс.Деньги" и промокод на 300 рублей, который можно использовать для поездки на такси.

Кроме того, вместе с "Яндекс.Телефоном" будет предлагаться полгода подписки и скидки на платные сервисы компании, включая музыку, облачное хранилище, каршеринговый сервис, доставку из маркетплейса "Беру" и так далее.

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Также компания представит фирменные аксессуары - яркие силиконовые чехды синего, желтого и красного цветов (149 рублей), прозрачный силиконовый чехол и матерчатые чехлы стоимостью 990 рублей, пишет RobotReview.

Cам "Яндекс.Телефон", характеристики которого ранее просочились в интернет, будет стоить 17990 рублей. Смартфон получит слоган: "Телефон со своим я".


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