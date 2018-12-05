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05.12.2018 16:34
Рубрика: Происшествия

Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО

Текст: Владимир Полетаев

Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца продлил арест футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, обвиняемым в хулиганстве и побоях.

Следователи МВД просят также оставить под стражей до 8 февраля 2019 года друзей футболистов Александра Протасовицкого и младшего брата Кокорина - Кирилла. Отмечается, что следствию еще необходимо в рамках расследования получить результаты ряда экспертиз.

"В ходатайстве о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых следователь ссылается на необходимость получения фоноскопической, компьютерной и автотехнической экспертиз, а также судебно-медицинской экспертизы в отношении пострадавших Пака и Соловчука", - пояснил судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко.

Фото: Pavel Mamaev/facebook.com
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В ходатайстве следствия указано, что инкриминируемые обвиняемым преступления было совершены с цинизмом и особой жестокостью, а также в короткий промежуток времени, что свидетельствует об их социальной опасности.

Следствие считает, что при изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей, обвиняемые могут скрыться, выехать за пределы России, продолжить заниматься преступной деятельностью или иным образом помешать производству по уголовному делу.

Представитель прокуратуры сочла ходатайство следствия о продлении срока ареста до 8 февраля следующего года законным, мотивированным и подлежащим удовлетворению.

Еще до начала процесса адвокат футболиста "Зенита" Кокорина Татьяна Стукалова на вопрос журналистов о возможном итоге заседания суда заявила, что не рассчитывает на его освобождение из СИЗО.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием футболистов, произошедших утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в "Кофемании" на Большой Никитской - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. На очных ставках с потерпевшими обвиняемые принесли потерпевшим извинения, а также заявили о готовности загладить вину и возместить причиненный ущерб.

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Адвокат Мамаева, Игорь Бушманов, сообщил в суде, что его клиент полностью возместил ущерб потерпевшему по делу водителю Виталию Соловчуку. И попросил освободить его под залог. Залог, сумма которого не сообщается, готов внести отец фигуранта уголовного дела.

Мамаев и Кокорин частично признали свою вину. Адвокаты обвиняемых настаивают на том, что их подзащитные виновны только по одной статье - в нанесении побоев. И категорически отрицают в их действиях хулиганство.

Все обвиняемые с санкции Тверского суда 11 и 12 октября были заключены под арест. Позднее Мосгорсуд признал решения районного суда законными. Сегодня срок заключения под стражей был продлен на срок до 8 февраля будущего года.

Происшествия Правосудие Суд Скандал вокруг Кокорина и Мамаева РГ-Фото
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