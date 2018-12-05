Григорий Рапота - об узнаваемости бренда Союзного государства и новых проектах

На минувшей неделе гостем "Делового завтрака" в "Российской газете" был Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Вопросы гостю были самые разные - о единой визе, "союзном" роуминге, равных правах на получение образования… Ответил Григорий Алексеевич и на вопросы "СОЮЗа".

Григорий Алексеевич, 25 ноября исполнилось 19 лет с момента выхода первого номера нашей газеты. Она почти ровесник Союзному государству. На ваш взгляд, за эти два десятка лет бренд "Союзное государство" cтал узнаваем? Нынешний уровень информации достаточен, или все-таки ощущается некий информационный вакуум? Вы вообще сталкивались с теми, кто слыхом не слыхивал о нашем интеграционном образовании?

Григорий Рапота: Конечно, сталкивался. И с узнаваемостью, и с полной неузнаваемостью, и с незнанием, что такое Союзное государство. Вообще, чтобы об этом судить наверняка, нужно иметь результаты социологических исследований. У меня их нет. Совершенно очевидно, что в Беларуси общественность более информирована о таком институте, как Союзное государство, в Российской Федерации - в меньшей степени в силу разных объективных причин. Прежде всего из-за огромных территорий. Скажем, жителей Дальнего Востока объективно больше волнуют взаимоотношения с Японией и Китаем. Хотя как раз в этом регионе Союзное государство знают хорошо - благодаря политике местного руководства, которую проводил экс-губернатор Сахалина Олег Кожемяко. Думаю, дело его живет по-прежнему. Я был там год назад с рабочим визитом, и мы с моими коллегами постоянно удивлялись тому, как много там всего белорусского.

Но это все общие рассуждения. Чтобы серьезно отвечать на ваш вопрос, нужно иметь статистику. Единственное, что могу сказать точно: великое дело, что газета "СОЮЗ. Беларусь - Россия" выходит на таких замечательных, больших, широкомасштабных носителях, как "Российская газета" и газета "Беларусь сегодня". Это великое благо для нас и для читателей.

Большое внимание в Союзном государстве уделяется науке и ученым, в том числе молодым. Недавно в Москве прошел представительный экспертно-медийный форум по этой тематике, традиционно проводятся форумы вузов инженерно-технического профиля. Наконец, в этом году с вашей подачи принято решение об учреждении премии Союзного государства в области науки и техники. По каким критериям будут выбирать лауреатов? Есть ли шанс у молодых? Когда впервые будет вручена эта премия?

Григорий Рапота: Сейчас как раз отрабатывается Положение о премии.



Я очень рассчитываю, что 13 декабря мы на Совете Министров его примем. Надеюсь на это. И тогда я смогу ответить на все ваши вопросы. Сейчас скажу, что никаких возрастных ограничений, равно как и преференций, в критериях не будет. Наука есть наука: интересное открытие можно сделать как в преклонном, так и в юном возрасте. Мы всех ставим в равные условия. Премия весомая - 5 миллионов рублей. Такая же, как союзная премия в области культуры и искусства. И также будут выбираться не один, а три лауреата.

В этом году дан старт еще одному знаковому проекту - установлению памятника советским солдатам, павшим подо Ржевом. В середине ноября вы участвовали в закладке камня на месте будущего монумента, а перед этим лично побывали в мастерской скульпторов. Как идет работа? Нравится ли вам самому этот монумент? И можно ли быть уверенным, что в 2020 году мы его увидим?

Григорий Рапота: А отступать некуда! Уточню, что в этом году по линии Союзного государства начат еще один крупный проект, в котором мы участвуем, - это развитие музея и мемориального комплекса Брестской крепости. Уже выделены из союзного бюджета необходимые суммы. Мы этим проектом занимаемся на территории Беларуси. И второй - это Ржевский мемориал, это уже на российской территории. Ну, что об этом говорить? Ржевская битва вообще обойдена историей. И основные герои этой битвы не генералы и маршалы, а солдаты, которых туда направили и которые буквально своими телами заслонили Москву. И они заслужили ту память, о которой мы говорим. Поэтому это будет памятник Солдату.

Что касается проекта монумента, то экспертная комиссия выбирала победителя в два тура. Всего было представлено 27 работ. Все они были под номерами, авторов мы узнали только после подведения итогов. Все по-честному.

Победил творческий тандем - скульптор Андрей Коробцов из Белгорода и архитектор из Подмосковья Константин Фомин. Совершенно необычный проект - действительно мемориал Памяти. Мы считаем, что это уже искусство XXI века.

Григорий Алексеевич, последний вопрос - о кадрах. За последние месяцы кардинальные изменения произошли в руководстве Беларуси - назначен новый кабинет министров. Но главное, наверное, для нас то, что сменились главы дипломатических миссий России и Беларуси. Как вам работается с новыми послами? Насколько плотно вы общались с ними до их назначения?

Григорий Рапота: И российского, и белорусского послов я знаю достаточно давно. Для меня это не новые люди. Общение с ними абсолютно комфортное.

И российского, и белорусского послов я знаю достаточно давно. Общение с ними абсолютно комфортное

Они такие разные…

Григорий Рапота: Абсолютно разные, но это естественно. И хорошо. Владимир Ильич Семашко - это гуру промышленной политики и вообще российско-белорусских отношений. Михаил Викторович Бабич в российско-белорусские отношения окунулся недавно, но очень энергично и въедливо. Он уже изучил многое и по многим вопросам уже имеет свое мнение. Кстати сказать, уже активно помогает в работе органов Союзного государства. Я надеюсь, что оба посла привнесут свое в развитие наших отношений.