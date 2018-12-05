Песков: США манипулируют фактами по ДРСМД, чтобы закамуфлировать истинную цель

Соединенные Штаты Америки манипулируют фактами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, их истинная цель состоит в том, чтобы выйти из него. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Речь идет о нагнетании ситуации, речь идет во многом о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели США по выходу из ДРСМД, - цитирует ТАСС слова Пескова.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты дают России 60 суток для выполнения обязательств по ДРСМД. Эксперты считают, что это заранее дает американской стороне пространство для выхода из этого краеугольного соглашения в сфере стратегической безопасности. Заявление госсекретаря США Майка Помпео о призыве вернуться к выполнению договора о РСМД - это отнюдь не приглашение к обсуждению способов его сохранения. По словам сенатора Константина Косачева, это грубый ультиматум.

В свою очередь Алексей Пушков отметил, что США намеренно выдвигают России требования, которые она отвергнет, чтобы возложить на Москву ответственность за выход Вашингтона из договора по ракетам средней и меньшей дальности