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Рубрика: В мире

Президент США прокомментировал протесты во Франции

Президент США Дональд Трамп неожиданно для всех связал акции протеста во Франции с Парижским соглашением по климату. По мнению главы Белого дома, соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию. Это подтверждают демонстрации во Франции.

Кремль заявил об отсутствии влияния США на беспорядки во Франции

"Я доволен, что Эмманюэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, который я сделал еще два года назад", - подчеркнул Трамп, похваставшись, что добился больших успехов в улучшении окружающей среды в Соединенных Штатах.

Отметим, что волну масштабных протестов "желтых жилетов" во Франции спровоцировало грядущее повышение налога на топливо (с 1 января 2019 года). Из-за протестов было принято решение ввести полугодовой мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо.

В мире Европа Франция В мире США Забастовки во Франции
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