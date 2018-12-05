Президент США прокомментировал протесты во Франции

Президент США Дональд Трамп неожиданно для всех связал акции протеста во Франции с Парижским соглашением по климату. По мнению главы Белого дома, соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию. Это подтверждают демонстрации во Франции.

"Я доволен, что Эмманюэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, который я сделал еще два года назад", - подчеркнул Трамп, похваставшись, что добился больших успехов в улучшении окружающей среды в Соединенных Штатах.

Отметим, что волну масштабных протестов "желтых жилетов" во Франции спровоцировало грядущее повышение налога на топливо (с 1 января 2019 года). Из-за протестов было принято решение ввести полугодовой мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо.