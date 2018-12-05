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05.12.2018 13:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава управы Басманного района Москвы станет мэром Махачкалы

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Власти Дагестана определились с кандидатурой мэра Махачкалы, сообщил сегодня глава республики Владимир Васильев на совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Об этом сообщает Интерфакс.

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"На одном из совещаний я сказал, что подобран кандидат на должность мэра Махачкалы. Я хочу это подтвердить. Он согласован, как положено, со всеми. Кандидатом подобран руководитель Басманной управы Москвы Салман Дадаев. Это дагестанец, молодой, энергичный", - сказал Васильев, добавив, что его "с трудом отдал Собянин".

Салману Дадаеву 39 лет. Он окончил с отличием юридический факультет Дагестанского государственного университета. Работал первым заместителем главы управы района Сокольники по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, заместителем главы управы района Хорошево-Мневники по вопросам строительства. С мая 2017 года является главой управы Басманного района Москвы.

Напомним, что в ноябре спецслужбы задержали очередного исполняющего обязанности мэра города Абусупьяна Гасанова. За последние пять лет уголовные дела возбуждались на четверых руководителей столицы Дагестана. Предыдущий мэр Муса Мусаев, занимавший пост около трех лет, обвиняется в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. В октябре суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии общего режима.

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Задержания махачкалинских градоначальников начались еще в июне 2013 года, когда был задержан Саид Амиров, занимавший этот пост с 1998 года. Амирова приговорили к пожизненному заключению за терроризм. Исполняющий обязанности мэра Махачкалы стал Магомед Сулейманов, до этого руководивший Фондом обязательного медицинского страхования, продержался менее года, и был уволен с формулировкой "из-за утраты доверия".

В этом году Сулейманов был задержан. Он подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Как полагают следователи, чиновник отмывал крупные суммы денег с помощью медицинских учреждений и страховых компаний.

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