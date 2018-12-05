"Звонок в три часа ночи: Алло, Марьиванна? Это папа вашего ученика, вы уже спите? Ответ: Да!!! - А мы вот уроки учим..." Это, конечно, анекдот. Но ситуация многим семьям знакома. Мама до часу ночи клеит поделку из папье-маше, пока папа с малышом решают задачки по математике... Не сдал работу - "двойка" всем троим.

Мама до часу ночи клеит поделку из папье-маше, пока папа с малышом решают задачки по математике... Не сдал работу - "двойка" всем троим. Фото: Depositphotos.com

- В 2016 году Россия занимала первое место по времени, которое дети тратят на домашние задания, - говорит победитель конкурса "Учитель года России-2018" учитель обществознания Алихан Динаев. - Наши школьники уделяют им более 10 часов в неделю. Интересно, что в странах, идущих в этом рейтинге на 2-3-м местах, дети тратят на "домашку" около 6-6,5 часа. Разница огромна!

Причина такой нагрузки в общем-то понятна. Каждый педагог искренне считает свой предмет важнейшим. Вот и задает учитель литературы сочинение, обществовед просит подготовить реферат о государственном бюджете, а биолог - проект по генетике. И все это надо сделать к завтрашнему дню... Между тем международные исследования такой перфекционизм не оправдывают: по данным ученых, эффект от домашних заданий в начальной школе минимален или никак не влияет на успеваемость. В основной школе эффект мал, и только в старшей школе становится выше.

Современные дети знают разницу в нервной системе кольчатых и круглых червей. Семиклассник назовет вам виды осадочных и вулканических пород и решит задачу, составив систему двух линейных уравнений с двумя переменными. А старшеклассники еще и разберутся в элементах матанализа, ответят на "химические" вопросы про метилциклопропан и бутен-2, выложат все как на духу про Денежную реформу 1839-1843 годов...

50% родителей признаются: "домашку" с ребенком делает вся семья

- Знаете ли вы все 15 течений Атлантического океана и все 10 - Индийского? Вы вообще спокойно спите без этих бесценных данных? А вот моя дочь-семиклассница должна не только знать их наизусть, но и правильно изобразить на контурной карте. В детей буквально заталкивается совершенно излишняя, на мой взгляд, информация, - рассказывает мама двоих детей, член экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы и Союза писателей России Татьяна Суздальницкая. - А есть ведь еще бесконечные и бессмысленные рефераты по огромному количеству предметов. А в некоторых школах рефераты задают даже по музыке и физкультуре. Типичная ситуация: подготовь дома доклад, коротенько, минут на 40. И сидят родители вечерами, скачивают все это из интернета... Уроки превращаются в инструмент контроля и выставления оценок, а работа в классе подменяется работой дома.

Однажды ребенку Татьяны задали составить план школьного двора с азимутами, условными обозначениями и привязкой на местности. Папа - военный - весь вечер работал над задачкой и сильно ругался.

По данным опроса "Российской газеты", половина родителей признается, что выполняет домашнее задание всей семьей. 76% считают, что ребенок перегружен учебой сверх всякой меры. Как рассказали "РГ" в министерстве просвещения, существуют важные нормы (СанПиН). "Временной" объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать 1,5 астрономических часа во втором-третьем классе, 2 часа в 4-5 классе, 2,5 часа - в 6-8 классе, 3,5 часа - в 9-11 классе. "Также, согласно СанПиН, учебные предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны группироваться в один день. Данные нормы отражены в документах, которыми школы обязаны руководствоваться", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Проблема домашних заданий связана и с учебниками, которые по-прежнему содержат много ошибок. Фото: Виктор Погонцев

Родителю малыша важно знать еще вот что. У первоклашек вообще домашних заданий быть не должно! Не может быть у них и больше четырех уроков в день (исключение - один день в неделю, когда можно ставить пять уроков за счет физкультуры). "При несоблюдении требований необходимо обращаться к администрации школы, а в случаях нарушений прав детей и их родителей - к учредителю образовательной организации, в органы по контролю и надзору в сфере образования", - советуют эксперты РАО.

- Когда сын учился в лицее, понравилась организация по типу вузовской. В день было по три пары. Например, два урока математики, два - русского, два - физики. В итоге готовиться на следующий день надо только по трем предметам, - пишет Лариса из Москвы. - Зато в школе хватит времени и опросить учеников, и объяснить материал. Стоит рассмотреть и такой опыт.

Правда, спаренные уроки подходят только для ребят постарше, начиная класса с седьмого. Почему? Дело в том, что малыши не могут долго "держать" одну учебную задачу: у них снижается внимание.

- Племянник жаловался, что их учитель математики задает колоссальное количество домашних заданий. Они проходили квадратные уравнения. Решать их просто - достаточно подставить нужные цифры в две элементарные формулы. Их заставляли решать дома по 15-20 таких уравнений. В чем смысл? Боюсь, что смысла никакого нет, - рассуждает Алихан Динаев. - Разве что педагог хотел довести навык решения подобных заданий до автоматизма. Для закрепления дома этой темы обычно вполне достаточно двух-трех упражнений. Проблема еще в том, что учителя, работающие с одним классом, зачастую практически не общаются друг с другом. В идеале учителя должны согласовывать домашние задания, которые они дают ученикам в течение недели, а общий объем этой нагрузки должен снижаться.

Советы врача

Исмаил Османов, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской больницы им. З.А. Башляевой, профессор:

- При организации режима дня школьника важно обращать внимание на следующее:

1. Прежде всего, достаточный ночной сон (не менее 9-10 часов), определенное время укладывания; проветривание комнаты перед сном. В спальне желательно поддерживать комфортную температуру воздуха;

2. Регулярное питание ребенка - 3-4 раза в день в определенные часы с обязательным употреблением овощных, жидких, мясных и рыбных блюд;

3. Необходимо не забывать об отдыхе после школы.Прогулки на свежем воздухе, желательно с подвижными играми (не менее 2 часов), а также выделение времени для творчества, регулярного общения с родителями и друзьями. И непременно, около часа свободного времени для занятий по интересам;

4. Не следует забывать о важности не только творческих, но и физических занятий с учетом потенциала и способностей ребенка.

А как у них

В 2016 году в Испании ассоциация Союзов родителей устроила забастовку: организация призывала семьи по всему королевству отказаться от выполнения домашних заданий по выходным. По мнению родителей, работа вне учебных заведений нарушала право на отдых, участие в играх и культурной жизни, закрепленное в испанской Конвенции о правах ребенка. По данным ассоциации, в среднем в Испании ребенок тратил около 6,5 часа в неделю на работу вне школы. В итоге домашние задания сократили.