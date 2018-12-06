В четверг глава правительства в формате телепередачи "Разговор с Дмитрием Медведевым" подвел итоги уходящего года и рассказал о перспективах российской экономики. За полтора часа прямого эфира премьер-министр ответил на вопросы ведущих пяти российских телеканалов, рассказав о результатах и планах по развитию страны в современных экономических условиях. Наиболее верные решения, признался он, помогали находить люди, живущие в России, а самым трудным решением 2018 года назвал изменения в пенсионной системе.

От стабильности - в прорыв

2018 год для страны получился особенным, поскольку весной Россия выбирала президента. "Выборы прошли, и наша страна имеет все возможности для стабильного развития", - связал Медведев политику и экономику.

При всех трудностях и издержках - многим премьер-министр недоволен и сам - экономические результаты получили позитивную оценку. За 10 месяцев года рост экономики составляет около 1,7 процента, как и рассчитывали в правительстве. Показатель практически соответствует тем, что демонстрируют европейские страны. "Для того чтобы развиваться дальше, нам нужны другие темпы роста", - согласился Медведев. "В этом году темпы роста будут такие, как я сказал. Но к 2020 году мы будем стремиться выйти на более высокие темпы - порядка 2 процентов, а в 2021 году - 3 процентов", - озвучил глава правительства планы на ближайшую перспективу.

Другой позитивный итог - впервые за несколько лет страна получила профицитный бюджет. И речь не о долях процента, а о существенном превышении доходов над расходами. "Это говорит о том, что мы правильным образом распорядились доходами и правильным образом просчитали последствия принимаемых решений", - считает Дмитрий Медведев. Например, заложили в бюджет консервативный прогноз по цене на нефть в 40 долларов за баррель. "Наша экономика имеет запас прочности благодаря этим решениям", - уверен премьер.

За 10 месяцев 2018 года рост экономики составляет около 1,7 процента

Инфляция находится на рекордно низких показателях. В правительстве рассчитывают выйти на 3,5 процента. "Это позволяет людям планировать свои доходы и свои расходы, - подчеркнул глава кабмина. - Одно дело, когда инфляция 4 процента, и даже по продуктовой корзине это видно невооруженным глазом, и другое дело, когда несколько лет назад она была 15 процентов". При всех успехах кабинет министров продолжает работать над запасом прочности от внешних шоков, заверил Медведев. Они сохраняются в виде волатильности цен на нефть и противостояний с рядом других государств. Наращиваются валютные резервы - за год увеличились на 30 миллиардов долларов, - служащие подушкой безопасности. На низком уровне поддерживается уровень внешнего долга.

Однако президент Владимир Путин ожидает от правительства не стабильного развития, а прорыва. Соответствующие национальные цели, которые предстоит воплотить в жизнь до 2024 года, глава государства поставил в майском указе. Так появились 12 национальных проектов, охватывающих все направления жизни страны. "Я считаю, что это очень амбициозные цели, но в то же время я абсолютно уверен - это нам по силам", - заявил премьер.

Здравоохранение: врачи и таблетки

В системе здравоохранения - хотя в последние годы правительство и зарплаты повышало, и оборудованием новым снабжало медучреждения - дефицит специалистов составляет 22 тысячи человек, и если в отдельные регионы требуются врачи узкого профиля, то где-то нужны просто терапевты и педиатры. "Наши усилия сейчас должны быть направлены на несколько позиций: подготовку современных врачей, ликвидацию дефицита кадров и улучшение условий труда врачей", - рассказал глава кабинета министров.

На поддержку финансирование лекарственного обеспечения льготников правительство в этом году выделило около 150 миллиардов рублей, а в следующем добавит еще 15 миллиардов, чтобы обезопасить систему от ценовых скачков. Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будет расширен до 735 видов лекарств, охватывающих практически все важнейшие болезни. При этом премьер-министр заверил, что маркировка лекарств, введенная для наведение порядка на фармацевтическом рынке, не приведет к росту цен и вообще дефициту препаратов, чем пугают отдельные компании-поставщики. "Этого не будет. За ценами мы следим", - пообещал Медведев.

Запрос на справедливость: снизить уровень бедности в два раза

Главный показатель успешного экономического развития - рост уровня благосостояния людей. В стране, где с бедностью сталкиваются около 20 миллионов граждан, всегда будет зреть запрос на справедливость, на социальное равенство. Дмитрий Медведев такой запрос считает абсолютно справедливым, и перед правительством стоит конкретная задача - снизить уровень бедности в два раза.

"Мы будем концентрировать усилия на этом направлении", - заметил премьер и обратился к статистике. В последние два года доходы населения перешли к росту. Реальные доходы в этом году вырастут на 1,6 процента, а реальная заработная плата - на 7,6 процента. "Это означает, что мы переломили тренд на падение доходов, - констатировал председатель правительства. - Это было самое страшное, самое опасное для страны, самое социально раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство". "Но этим не надо, что называется, упиваться. Наоборот, нужно сделать все, чтобы этот рост был выше, - сказал Медведев. - Для того, чтобы достигнуть планки - 200 процентов понижения этих цифр по бедности, - нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится".

Самое трудное решение десятилетия

Самым социально незащищенным слоем населения страны остаются пенсионеры. В 2018 году власть пошла на кардинальный шаг - со следующего года начала менять пенсионную систему, в том числе повышать возраст выхода граждан на заслуженный отдых.

Премьер признался, что это было самым трудным решением десятилетия. В правительстве прекрасно осознавали, что оно не добавит власти популярности. Однако, как признался Медведев, он не мыслит категориями "нравится - не нравится". "Если мы в экономике будем делать только то, что нам нравится, то мы превратимся в отсталую и очень слабую страну", - заметил глава кабмина. У кабинета министров было несколько возможностей, напомнил Дмитрий Медведев. Предлагалось просто увеличить размер отчислений в Пенсионный фонд. Однако опыт России и мира показывает, что вместе с этим упадут зарплаты, их значительная часть переместится в конверты, а это ведет к отсутствию пенсий и нестабильным условиям труда.

Правительство воспользовалось второй возможностью. "Это точно наименьшее зло", - не сомневается премьер. Первоначальный вариант, предложенный кабмином, получился простым и вызвал жесткую дискуссию. "Мы понимали, что этот вариант должен быть доработан", - вспоминал Медведев. Был откорректирован возраст выхода на пенсию для женщин, сохранены большинство льгот и дополнительных возможностей для отдельных категорий льготников, сохранен ряд позиций по длительному периоду работы, сохранены позиции, которые касаются поддержки отдельных категорий граждан, введены правила для дополнительных выплат сельским долгожителям.

Рассчитывать всегда нужно прежде всего на себя. На силу нашей экономики, на те процессы, которые идут в промышленности, сельском хозяйстве

Главное - обеспечены условия для повышения пенсионных выплат. "Мы же все это сделали не ради устойчивости некой абстрактной пенсионной системы, хотя это важно с точки зрения макроэкономики, а прежде всего для того, чтобы пенсионеры получали более высокую пенсию, - заявил председатель правительства. - Это прямо зафиксировано, и каждый год в течение шести лет пенсия будет расти на одну тысячу рублей. Мы бы не смогли это обеспечить, если бы не эти решения".

Рост пенсий продолжится и за горизонтом этой шестилетки. "Это можно сделать, только проведя эти сложные, но назревшие реформы, - еще раз попытался донести премьер-министр важность изменений в пенсионную систему. - Поэтому если быть ответственными людьми, то никакого иного решения для власти не оставалось".

Дмитрий Медведев постарался успокоить самых жестких скептиков - такие решения часто пересматривать нельзя: "Очевидно, что это рассчитано на длительную перспективу". Однако и о будущем думать необходимо. "Совершенствование законодательства должно продолжиться, но базовые условия одобрены, приняты и начинают действовать с теми сроками, которые предусмотрены в законе", - подытожил председатель правительства пенсионную тему.

С премьер-министром беседовали Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилёв ("Россия 1"), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК) и Ирита Минина ("Томское время"). Фото: Александр Астафьев / Пресс-служба правительства РФ / ТАСС

Семьям - поддержку, экономике - цифру

Значительное внимание правительство уделяет и проблемам многодетных семей, которые тоже зачастую недалеки от порога бедности. Сейчас кабинет министров хочет систематизировать все льготы и права, положенные таким семьям, в едином законе. "Помимо поддержки отдельных категорий нуждающихся необходимо продолжить те программы, которые у нас уже есть и действительно себя хорошо зарекомендовали", - сказал премьер.

Уровень доходов населения будет расти вместе с развитием российской экономики в современную, высокотехнологичную и цифровую. В силу низких зарплат менее высокотехнологичные неквалифицированные рабочие места просто станут уходить в прошлое. Но цифровизация может привести и к негативным последствиям. "В ряде случаев внедрение современных цифровых технологий действительно означает изменение количества рабочих мест", - согласился глава правительства. Нужно готовить людей к тому, чтобы они могли занимать более сложные, более высокотехнологичные рабочие места, сказал он, добавив, что это предусмотрено в рамках программы "Цифровая экономика".

"Общение с людьми помогает найти наиболее верную точку зрения"

Тема доходов населения настолько разогрела общество, что сдали нервы даже у некоторых слуг народа. Одни депутаты проводили эксперименты, как прожить на минимальные доходы, другие чиновники осмеливались вслух сказать, что 3,5 тысячи рублей достаточно для минимальных физиологических потребностей. "Что можно сказать… Мозги надо включать, когда ты обличен властью. Вот, собственно, и все. К сожалению, не у всех это получается", - прокомментировал премьер такие заявления.

Для власти год вообще получился не самым простым, признался Медведев. "Приходилось принимать сложные решения, и общение с людьми помогает найти наиболее верную точку зрения, наиболее верные решения", - считает он.

Именно общение с россиянами премьер назвал своим самым мощным впечатлением в этом году. "Страна у нас очень разная, очень красивая, и люди разные. И в то же время люди очень богатые своей душой, люди открытые, иногда жесткие в оценках, иногда, наоборот, очень мягкие", - отметил глава правительства.

Своими силами

Реализация стоящих в следующие шесть лет национальных целей развития потребует 23 триллиона рублей. "Эти деньги найдены", - гарантировал премьер-министр. Для этого пришлось перераспределить источники финансирования ряда программ и найти дополнительные поступления, которые бы безболезненно отразились на экономике. В конечном счете, как известно, правительство остановилось на варианте с увеличением налога на добавленную стоимость на 2 процента.

Бизнес это решение, конечно, не обрадовало, но национальная экономика, особенно в современных условиях, когда Россию ограничивают в доступе к внешним финансовым рынкам и технологиям, может развиваться только за счет своих инвестиций. "Рассчитывать всегда нужно прежде всего на себя, - считает глава кабинета министров. - На силу нашей экономики, на те процессы, которые идут в промышленности, сельском хозяйстве. Посмотрите, что мы сделали за последнее время, каких результатов добились. Я всегда с гордостью об этом говорю и нисколько этого не стесняюсь".

Топливный рынок: до крайних мер не дойдет

Свою лепту в развитие страны внесет и бизнес, которому глава государства давно намекал на необходимость быть более ответственным социально. Летом помощник президента Андрей Белоусов предложил крупным российским экспортерам вложить 500 миллиардов рублей сверхприбыли, полученной от макроэкономических факторов, в инфраструктурные проекты.

Это не означает конец рыночной экономики, возразил Дмитрий Медведев. "Никуда мы, конечно, не уходим. Экономика у нас рыночная, открытая, действует в соответствии с известными принципами. Ничего здесь не меняется, - указал он. - Но очевидно, что мы обязаны следить за тем, что происходит, и обязанность государства - в некоторых ситуациях вмешиваться в процессы".

Именно так правительство было вынуждено действовать, когда весной в стране резко выстрелили вверх цены на бензин. Нефтяники пришли к правительству и сказали, что не получают на внутреннем рынке ту прибыль, на которую рассчитывали. "А им кто-то это обещал? Может, они и не получают того, что рассчитывали получать, но что для нас важнее: чтобы нефтяные компании обязательно заработали столько, сколько они планируют, или все-таки чтобы люди могли расплачиваться за бензин, те, у которых и денег немного еще совсем?" - задался глава правительства риторическим вопросом.

Под угрозой введения заградительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов крупнейшие нефтекомпании согласились подписаться под мерами для стабилизации внутреннего топливного рынка. Но правительство оставило за собой право задействовать "дамоклов меч" пошлин, если кто-то попробует обойти договоренности. "Если все будет стабильно, ничего трогать не будем. Если ситуация выйдет из-под контроля, придется принимать непопулярные среди нефтяников решения, включая введение заградительных пошлин на экспорт, но, надеюсь, до этого не дойдет", - обрисовал Медведев возможные сценарии.

"На западном фронте без перемен"

Внешние источники для развития правительство не отметает - иностранные инвестиции в России всегда приветствовали и готовы к реализации новых совместных проектов, - но сегодня внешний фон создает больше проблем. Хотя и в этих проблемах получается находить позитивные стороны, оговорился премьер-министр, напомнив о бурном росте того же сельского хозяйства. Развитие российской экономики сдерживают проблемы экономики всего мира. "Стало хуже объективно", - сказал Медведев о способности государств вырабатывать общие приемлемые подходы для сотрудничества. Если в 2008-2009 годах мир смог совместными усилиями преодолеть волну кризиса, то сейчас мировая торговая система усилиями отдельных стран едва ли не разрушается на глазах из-за США, активно "воюющих" со всеми странами, которые, по их мнению, ведут нечестную игру.

Россия в число этих врагов попала по другим причинам, но уже не один год живет под гнетом санкций, к которым присоединилось и большинство стран Европы. Санкции Дмитрий Медведев назвал палками в колеса развития нашей страны. Ущерб от них только в торговле с Европой оценивается в 100 миллиардов долларов. "На западном фронте без перемен", - прокомментировал председатель правительства дальнейшие перспективы санкционной войны. Наоборот, России приходится снова и снова отвечать на новые выпады в свой адрес. Последним серьезным решением, которое руководство страны долго оттягивало, стали ответные меры в отношении Украины. "Мы не заинтересованы в том, чтобы это противостояние было бесконечным, - заверил премьер, - но если их ограничения будут сохраняться, мы свои, естественно, сохраним. А то, что это чувствительно для целого ряда представителей украинского бизнеса и политиков, которые иногда даже продолжают хранить деньги на российских счетах, это мы знаем точно".

Интересно, что Россия остается важнейшим торговым партнером Украины. "Несмотря на все потуги украинских властей каким-то образом ограничить развитие экономических связей с нашей страной, сделать это непросто", - констатировал Медведев. При этом украинские знакомые рассказывали ему, что за годы процесса ассоциации с Евросоюзом объем торговли Украины на той стороне практически не изменился.

В таких условиях, да еще под угрозой новых ограничений, руководство России приняло решение сокращать использование доллара, был взят курс на дедолларизацию. Страна должна ориентироваться на собственную валюту, подтвердил премьер-министр эту политику: нам выгоднее платить в рублях, выгоднее устанавливать отношения с другими странами в рублях. "И это совершенно нормально. Мы этот курс обязательно продолжим", - подчеркнул он. Но дедолларизация не означает полного отказа от доллара и запрет на его хождение внутри России, заверил премьер: "Таких идей ни у кого никогда не было. Эти идеи абсурдны, они противоречат экономическим правилам".

