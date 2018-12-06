В мире
06.12.2018 09:38
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие сегодня, 6 декабря, в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Переговоры лидеров стран ЕАЭС, как уже сообщал "СОЮЗ", пройдут в городе на Неве в узком и расширенном составах. Руководителям предстоит обсудить дальнейшее развитие интеграционных процессов, реализацию цифровой повестки союза, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, в повестку включены и вопросы, касающиеся основных направлений международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

Ожидается, что президент РБ в этот же день примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги сотрудничества в текущем году, обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.

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