Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие сегодня, 6 декабря, в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Переговоры лидеров стран ЕАЭС, как уже сообщал "СОЮЗ", пройдут в городе на Неве в узком и расширенном составах. Руководителям предстоит обсудить дальнейшее развитие интеграционных процессов, реализацию цифровой повестки союза, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, в повестку включены и вопросы, касающиеся основных направлений международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

Ожидается, что президент РБ в этот же день примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги сотрудничества в текущем году, обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.