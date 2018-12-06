Медведев рассказал о мерах по сдерживанию цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что не придется принимать непопулярные среди нефтяников решения, включая введение заградительных пошлин на экспорт. В традиционном интервью российским телеканалам глава правительства напомнил о ситуации в нефтяной отрасли.

- Мы вынуждены были, скажем прямо, надавить на нефтяников, и заставить их подписать эти соглашения. Я считаю, что мы поступили правильно. Будем смотреть, что будет происходить дальше, - рассказал он.

Он надеется, что ситуацию удастся держать. Для этого есть соглашения, определенные параметры, изменения акцизной политики, другие решения, принимаемые в интересах поддержки отрасли, которая в значительной степени кормит экономику.

Как подчеркнул Медведев, если все будет стабильно, ничего трогать не будут.

- Если ситуация выйдет из-под контроля, я еще раз могу сказать, придется принимать непопулярные среди нефтяников решения, включая введение заградительных пошлин на экспорт, но, надеюсь, до этого не дойдет, - сказал глава правительства.

Напомним, сегодня Дмитрий Медведев подвел итоги года в интервью пяти российским телеканалам. В прямом эфире глава правительства ответил на вопросы ведущих информационно-аналитических программ. Россия продолжит курс на дедолларизацию, но это не означает запрета на обращение американской валюты внутри страны, рассказал Медведев. "Эти идеи абсурдны", - отметил он. Он также заявил о том, что правительство РФ готовит план действий, реализация которого позволит снизить уровень бедности в стране в два раза, и назвал, на сколько вырастут зарплаты.