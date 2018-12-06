Стало известно, что привело к гибели владельца "Лестера"

Механическая неисправность хвостового ротора привела к катастрофе вертолета, в результате которой погиб таиландский миллиардер Вишай Шривадданапрабхи. Соответствующие подробности приводятся в докладе британского управления по расследованию авиапроисшествий.

"Расследование установило, что используемые пилотом механизмы управления потеряли связь с хвостовым ротором", - цитирует доклад РИА Новости.

После этого воздушное судно совершило неконтролируемый разворот вправо, начало вращаться и рухнуло.

"Изучение причин и последовательности отказов показало, что приоритетной версией является отказ ротора", - констатировали специалисты.

Отметим, что ранее в качестве основной версии причины крушения называлась неисправность рулевого винта.

Напомним, катастрофа произошла 27 октября после футбольного матча английской Премьер-лиги между "Вест Хэмом" и "Лестером", владельцем которого являлся Шривадданапрабхи. Вместе с ним погибли два сотрудника клуба, пилот и пассажир.