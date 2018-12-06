Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания

Известный видеоблогер Давидыч (Эрик Китуашвили), основавший портал "Смотра.ру", освобожден судом от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Такое решение в четверг, 6 декабря, вынес Мосгорсуд.

"Суд определил: приговор Дорогомиловского суда в отношении Китуашвили изменить. В связи с истечением сроков давности по эпизодам освободить от отбывания наказания, освободить его из-под стражи", - приводит решение Мосгорсуда "Интерфакс".

Сам Китуашвили на заседании не присутствовал - он был на видеосвязи из СИЗО.

Напомним, 19 октября видеоблогер был приговорен Дорогомиловским судом столицы к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима по двум эпизодам мошенничества со страховкой на автомобили. Еще два эпизода сразу были сняты из обвинения по причине истечения сроков давности, в одном случае Китуашвили был оправдан.

Ранее суд установил, что Давидыч организовал преступную группу, которая инсценировала хищение четырех автомобилей для получения страховки по подложным документам. Общий ущерб был оценен более чем в 8 млн рублей.

Добавим, что Мосгорсуд также освободил еще одну фигурантку дела - гражданскую супругу блогера Анну Каганскую. Арест с их имущества снят.