Новости

Из-за акций "желтых жилетов" в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню 21:18
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт 21:11
В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство 21:06
Вице-премьер поручил провести мониторинг заросших лесом сельхозземель 20:40
В Ленобласти китайских туристов отправили в колонию за зимний поход 20:33
Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания 20:22
Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 20:03
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу 19:05
На форуме в Давосе отменили "Русский дом" 19:00
Биатлонистка Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке 18:59
Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов 18:59
На свадьбе в Иране мужчина расстрелял гостей, четверо погибли 18:55
Минстрой уточнит критерии аварийного жилья 18:52
Путин поздравит Героев, вручит премии РГО и встретится с Ципрасом 18:52
Один военнослужащий США погиб в ЧП с самолетами у берегов Японии 18:48
Лавров и Могерини обсудили инцидент в Керченском проливе и ДРСМД 18:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 20:22
Рубрика: Происшествия

Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания

Фото: Михаил Почуев / ТАСС Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Известный видеоблогер Давидыч (Эрик Китуашвили), основавший портал "Смотра.ру", освобожден судом от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Такое решение в четверг, 6 декабря, вынес Мосгорсуд.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Полиция Петербурга проверит фонд Александра Сокурова

"Суд определил: приговор Дорогомиловского суда в отношении Китуашвили изменить. В связи с истечением сроков давности по эпизодам освободить от отбывания наказания, освободить его из-под стражи", - приводит решение Мосгорсуда "Интерфакс".

Сам Китуашвили на заседании не присутствовал - он был на видеосвязи из СИЗО.

Напомним, 19 октября видеоблогер был приговорен Дорогомиловским судом столицы к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима по двум эпизодам мошенничества со страховкой на автомобили. Еще два эпизода сразу были сняты из обвинения по причине истечения сроков давности, в одном случае Китуашвили был оправдан.

Имущество экс-полковника в бегах уйдет в бюджет

Ранее суд установил, что Давидыч организовал преступную группу, которая инсценировала хищение четырех автомобилей для получения страховки по подложным документам. Общий ущерб был оценен более чем в 8 млн рублей.

Добавим, что Мосгорсуд также освободил еще одну фигурантку дела - гражданскую супругу блогера Анну Каганскую. Арест с их имущества снят.

Происшествия Правосудие Суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков