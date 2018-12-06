Встреча ОПЕК завершилась: цена нефти продолжила падать

Представители ОПЕК в четверг практически согласились ограничить нефтедобычу на 1 млн баррелей в день, а в США зафиксировано первое за 11 недель снижение запасов углеводородного сырья. Оба эти события должны были изменить тренд на мировых рынках с отрицательного на положительный. Но в четверг вечером нефтяные цены продолжили снижаться и упали на 3,6%.

"ОПЕК предварительно согласовала в четверг сделку по сокращению добычи нефти, но пока не пришла к окончательной цифре", - сообщает Reuters со ссылкой участника переговоров в Вене.

Особый статус могут получить лишь Венесуэла, Ливия, Нигерия, производственные мощности которых в последнее время значительно снизились из-за экономических факторов, внутренних боевых действий и присутствия на территории государств террористических группировок.

Но возможен и компромисс с Россией, от которой ждут сокращения продаж нефти на 250-300 тысяч баррелей нефти в день, а наша страна согласна лишь на 140-150 тысяч "бочек". В этом случае за полгода упущенная прибыль России по нынешним ценам "черного золота" составит примерно $1,5 млрд. Если выполнять требования ОПЕК, потери вырастут до $3 млрд. С другой стороны, сокращение продаж требуется самой России для возвращения мировых цен на "комфортный" для нашей страны уровень - 70 долларов за баррель.

Однако ситуацию на рынке могут изменить США, которые наращивают добычу. Аналитики прогнозируют, что в этом году американские нефтяники выйдут на стабильную суточную добычу в 11,7 млн баррелей, а в 2019м смогут достичь отметки в 12,5 млн.