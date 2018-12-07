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07.12.2018 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После истории с Цеповязом наказан главный тюремщик Амурской области

Текст: Иван Петров

После проверки и подтверждения опубликованной в СМИ информации о несвойственных колониям льготных условиях содержания заключенного Вячеслава Цеповяза наказан начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ФСИН России.

Фото: Россия24 Фото: Россия24
Фото: Россия24

В тюремном ведомстве не пояснили, как именно наказали регионального руководителя, сообщив лишь, что он "привлечен к строгой дисциплинарной ответственности". Это означает, что чиновнику могли вынести строгий выговор с занесением в личное дело, могли лишить премии или объявить ему о неполном служебном соответствии.

В пресс-службе ФСИН сообщили, что в ходе проверки в организации служебной деятельности были выявлены нарушения, совершенные рядом сотрудников, в том числе начальником УФСИН России по Амурской области. На сайте амурского управления ФСИН говорится, что возглавляет его полковник внутренней службы Олег Завьялов.

Фото: youtube.com
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Напомним, скандал, связанный с заключенным из "кущевской банды" Вячеслава Цеповяза возник после появления в интернете фотографий, на которых изображено, как он поедает шашлыки, крабов, красную икру и другие деликатесы.

Ранее сообщалось, что в ходе прокурорской проверки был установлен мужчина, который ежемесячно передавал за решетку Цеповязу деликатесы на сумму 60 тысяч рублей. В настоящее время в отношении руководства исправительной колонии номер 3, в которой содержится заключенный Цеповяз, расследуется уголовное дело.

Напомним, Вячеслав Цеповяз приговорен к 20 годам лишения свободы за серию убийств, совершенных бандой в станице Кущевская Краснодарского края. Самым громким стало убийство 12 человек в семье фермера Аметова осенью 2010 года. После этого жуткого преступления все члены банды, державшие много лет в страхе всю станицу, были задержаны.

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