Цеповяз в колонии получал деликатесы на 60 тыс рублей в месяц

Генпрокуратура России в результате проверки установила мужчину, который ежемесячно передавал осужденному Вячеславу Цеповязу в колонию деликатесы на сумму 60 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генпрокуратуры Александра Куренного.

Стоит учесть, что Вячеслав Цеповяз осужден почти на 20 лет лишения свободы как один из лидеров банды "цапков" и отбывает срок в колонии строгого режима в Амурской области.

- Мы установили человека, который проносил в колонию продукты питания, - рассказал Александр Куренной. - Этот гражданин с достаточной степенью регулярности, от одного до трех раз в месяц, передавал продукты, закупал, привозил в колонию и там передавал через специальное окошко. Средняя сумма, на которую он закупал продукты, составляла от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.

По словам представителя Генпрокуратуры, мужчина доставлял Цеповязу "конфеты, разные колбасы, дорогостоящие сыры, в том числе импортные, салаты, красную икру, сигареты, сырое мясо, красную рыбу, одежду и предметы бытовой химии, мобильные телефоны". При этом сырое мясо запрещено передавать заключенным, поскольку они не имеют права самостоятельно готовить на территории колонии. Также нельзя пользоваться мобильными телефонами. Сумки с продуктами, по данным генпрокуратуры, весили более 30 килограммов, в то время как максимальный вес посылки для заключенного может составлять лишь 20 килограммов.

Также в Генпрокуратуре рассказали об особенностях отбывания срока Цеповязом. По данным ведомства, осужденный Цеповяз работал в колонии пасечником, занимаясь разведением пчел и производством меда. По закону, осужденного от камеры до пасеки должны сопровождать надзиратели. Но на практике "эти условия не соблюдались", сообщил Александр Куренной.

- Администрация колонии позволяла ему это делать, - пояснил официальный представитель Генпрокуратуры. - То есть я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время Цеповяз мог перемещаться вне контроля, навестить пчел. И в том числе пожарить там шашлыки.

Также установлено, что фотографии, где главарь банды "цапков" жарит шашлыки, были сделаны именно в помещении пасеки. В Генпрокуратуре подчеркнули, что подлинность фотографий определит специальная экспертиза. Сейчас продолжается проверка всех обстоятельств, при которых Цеповяз отбывал срок в колонии.

Как уже ранее писала "РГ", в прокуратуре Амурской области провели проверку в колонии № 3, где отбывает срок Вячеслав Цеповяз. Там вскрылись серьезные нарушения со стороны администрации исправительного учреждения, а для осужденного были созданы комфортные условия отбывания наказания: он получал деликатесы, устраивал пирушки, пользовался мобильным телефоном, регулярно переписывался с сыном, получал доступ в служебные помещения колонии, встречался с другими заключенными, с которыми по закону строго запрещено видеться. При этом Цеповяз по решению суда должен отбывать наказание в колонии строгого режима.

Нарушения закона в исправительном учреждении стали поводом для отправки материалов проверок в следственные органы. По ним в дальнейшем планируется возбудить уголовные дела против сотрудников колонии.

Сейчас Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор.