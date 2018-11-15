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15.11.2018 14:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Цеповяз в колонии получал деликатесы на 60 тыс рублей в месяц

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край - Амурская область)

Генпрокуратура России в результате проверки установила мужчину, который ежемесячно передавал осужденному Вячеславу Цеповязу в колонию деликатесы на сумму 60 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генпрокуратуры Александра Куренного.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В прокуратуре рассказали о роскошных пирах Цеповяза в колонии

Стоит учесть, что Вячеслав Цеповяз осужден почти на 20 лет лишения свободы как один из лидеров банды "цапков" и отбывает срок в колонии строгого режима в Амурской области.

- Мы установили человека, который проносил в колонию продукты питания, - рассказал Александр Куренной. - Этот гражданин с достаточной степенью регулярности, от одного до трех раз в месяц, передавал продукты, закупал, привозил в колонию и там передавал через специальное окошко. Средняя сумма, на которую он закупал продукты, составляла от 30 до 60 тысяч рублей в месяц.

По словам представителя Генпрокуратуры, мужчина доставлял Цеповязу "конфеты, разные колбасы, дорогостоящие сыры, в том числе импортные, салаты, красную икру, сигареты, сырое мясо, красную рыбу, одежду и предметы бытовой химии, мобильные телефоны". При этом сырое мясо запрещено передавать заключенным, поскольку они не имеют права самостоятельно готовить на территории колонии. Также нельзя пользоваться мобильными телефонами. Сумки с продуктами, по данным генпрокуратуры, весили более 30 килограммов, в то время как максимальный вес посылки для заключенного может составлять лишь 20 килограммов.

Также в Генпрокуратуре рассказали об особенностях отбывания срока Цеповязом. По данным ведомства, осужденный Цеповяз работал в колонии пасечником, занимаясь разведением пчел и производством меда. По закону, осужденного от камеры до пасеки должны сопровождать надзиратели. Но на практике "эти условия не соблюдались", сообщил Александр Куренной.

- Администрация колонии позволяла ему это делать, - пояснил официальный представитель Генпрокуратуры. - То есть я бы не сказал, что совсем свободно, но в неустановленное время Цеповяз мог перемещаться вне контроля, навестить пчел. И в том числе пожарить там шашлыки.

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Также установлено, что фотографии, где главарь банды "цапков" жарит шашлыки, были сделаны именно в помещении пасеки. В Генпрокуратуре подчеркнули, что подлинность фотографий определит специальная экспертиза. Сейчас продолжается проверка всех обстоятельств, при которых Цеповяз отбывал срок в колонии.

Как уже ранее писала "РГ", в прокуратуре Амурской области провели проверку в колонии № 3, где отбывает срок Вячеслав Цеповяз. Там вскрылись серьезные нарушения со стороны администрации исправительного учреждения, а для осужденного были созданы комфортные условия отбывания наказания: он получал деликатесы, устраивал пирушки, пользовался мобильным телефоном, регулярно переписывался с сыном, получал доступ в служебные помещения колонии, встречался с другими заключенными, с которыми по закону строго запрещено видеться. При этом Цеповяз по решению суда должен отбывать наказание в колонии строгого режима.

Нарушения закона в исправительном учреждении стали поводом для отправки материалов проверок в следственные органы. По ним в дальнейшем планируется возбудить уголовные дела против сотрудников колонии.

Сейчас Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор.

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