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07.12.2018 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде владельцу лодочной станции изменили меру пресечения

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде Красноармейский районный суд изменил меру пресечения владельцу лодочной станции Леониду Жданову, который является

Фото: Пресс-служба Ростовского областного суда
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фигурантом дела о столкновении катамарана с баржей на Волге, где погибли 11 человек. Ранее он находился под домашним арестом.

С ходатайством о смягчении меры пресечения выступил следователь.

"Суд удовлетворил ходатайство и запретил обвиняемому в течение двух месяцев покидать жилое помещение с 22:00 до 07:00 часов следующего дня, также запретил пользоваться телефоном и интернетом и общаться с участниками судопроизводства по данному уголовному делу", - заявил ТАСС адвокат обвиняемого.

ЧП произошло 11 июня в 250 метрах от берега: прогулочный катамаран у острова Голодный столкнулся с баржей. Пять человек были спасены командой судна, 11 пассажиров погибли. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что владелец лодочной станции не предотвратил выход катамарана в акваторию Волги. 14 июня районный суд Волгограда арестовал его на два месяца, но 22 июня областной суд заменил ему меру пресечения с заключения под стражу на

домашний арест.

Отметим, что катамаран на момент аварии не был зарегистрирован ГИМС, а владелец прогулочного судна, находясь в состоянии алкогольного опьянения, игнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Крушение катамарана на Волге
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