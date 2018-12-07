В Волгограде владельцу лодочной станции изменили меру пресечения

В Волгограде Красноармейский районный суд изменил меру пресечения владельцу лодочной станции Леониду Жданову, который является

фигурантом дела о столкновении катамарана с баржей на Волге, где погибли 11 человек . Ранее он находился под домашним арестом.

С ходатайством о смягчении меры пресечения выступил следователь.

"Суд удовлетворил ходатайство и запретил обвиняемому в течение двух месяцев покидать жилое помещение с 22:00 до 07:00 часов следующего дня, также запретил пользоваться телефоном и интернетом и общаться с участниками судопроизводства по данному уголовному делу", - заявил ТАСС адвокат обвиняемого.

ЧП произошло 11 июня в 250 метрах от берега: прогулочный катамаран у острова Голодный столкнулся с баржей. Пять человек были спасены командой судна, 11 пассажиров погибли. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что владелец лодочной станции не предотвратил выход катамарана в акваторию Волги. 14 июня районный суд Волгограда арестовал его на два месяца, но 22 июня областной суд заменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Отметим, что катамаран на момент аварии не был зарегистрирован ГИМС, а владелец прогулочного судна, находясь в состоянии алкогольного опьянения, игнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.