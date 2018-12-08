ФСБ: Один из задержанных украинских моряков пытал людей на Донбассе

Представители ФСБ России рассказали в субботу на брифинге , почему задержанные украинские моряки не могут считаться военнопленными. Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов обратил внимание на то, что все задержанные обвиняются в совершении уголовного преступления.

"Украина пытается представить задержанных военнослужащих военнопленными, но это совершенно не так, поскольку украинские граждане обвиняются в совершении уголовного преступления. В соответствии с подписанной в Женеве в 1949 году Конвенцией, военнопленными они считаться не могут, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны", - пояснил главный следователь ФСБ России.

Кроме того, сегодня стало известно, что ни один из задержанных украинских моряков не получил при задержании прямых пулевых ранений. Несмотря на применение российскими пограничниками оружия. "Моряки при повреждении катера получили лишь осколочные ранения, а прямых пулевых ранений ни у кого нет", - отметил Михаил Шишов.

Ранее сообщалось, что после задержания троим раненым морякам оперативно была оказана необходимая медицинская помощь в керченской больнице. В настоящий момент они переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Стоит отметить, что один из задержанных моряков, вероятно, является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). "В одном из 24-х арестованных украинских военных один из жителей Донбасса опознал ранее пытавшего его в Бердянске сотрудника СБУ. Человеку тогда были причинены серьезные телесные повреждения", - рассказал Михаил Шишов.