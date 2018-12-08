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08.12.2018 12:42
Рубрика: Власть

ФСБ: Один из задержанных украинских моряков пытал людей на Донбассе

Текст: Иван Петров

Представители ФСБ России рассказали в субботу на брифинге, почему задержанные украинские моряки не могут считаться военнопленными. Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов обратил внимание на то, что все задержанные обвиняются в совершении уголовного преступления.

"Украина пытается представить задержанных военнослужащих военнопленными, но это совершенно не так, поскольку украинские граждане обвиняются в совершении уголовного преступления. В соответствии с подписанной в Женеве в 1949 году Конвенцией, военнопленными они считаться не могут, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта либо войны", - пояснил главный следователь ФСБ России.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Кроме того, сегодня стало известно, что ни один из задержанных украинских моряков не получил при задержании прямых пулевых ранений. Несмотря на применение российскими пограничниками оружия. "Моряки при повреждении катера получили лишь осколочные ранения, а прямых пулевых ранений ни у кого нет", - отметил Михаил Шишов.

Ранее сообщалось, что после задержания троим раненым морякам оперативно была оказана необходимая медицинская помощь в керченской больнице. В настоящий момент они переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Стоит отметить, что один из задержанных моряков, вероятно, является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). "В одном из 24-х арестованных украинских военных один из жителей Донбасса опознал ранее пытавшего его в Бердянске сотрудника СБУ. Человеку тогда были причинены серьезные телесные повреждения", - рассказал Михаил Шишов.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Пограничная служба ФСБ Провокация Украины в Керченском проливе
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