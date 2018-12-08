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08.12.2018 12:47
Рубрика: Власть

ФСБ: Орудия на задержанных украинских кораблях были расчехлены

Текст: Иван Петров

Артиллерийские орудия на задержанных 25 ноября в Керченском проливе украинских катерах были в полной боеготовности. Об этом в субботу на пресс-конференции рассказал начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

"В ходе проведенных после задержания украинских катеров осмотров было установлено, что артиллерийские установки были расчехлены и находились в заряженном, то есть приготовленном к бою состоянии. Снаряд находился в патроннике, электропитание подключено", - отметил представитель ФСБ.

Более того обнаруженное вооружение значительно превышало стандартный базовый боекомплект подобных кораблей. Об этом сообщил первый замруководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский. По его словам, украинские стволы были подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону российских кораблей и катеров, провоцируя тем самым российских моряков на ответные действия.

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
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"Можно только догадываться, к чему могло привести любое, даже случайное открытие огня артиллерии в таком насыщенном судоходном районе, где в тот момент находились 166 гражданских судов, в том числе с опасными грузами", - отметил пограничник.

"Действия украинских моряков создали угрозу безопасности мореплавания", - добавил Алексей Вольский.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были в итоге задержаны российскими пограничниками и доставлены в Керчь. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено и расследуется центральным аппаратом ФСБ России уголовное дело. В общей сложности задержаны 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Все они арестованы судом города Симферополя на срок до 25 января 2019 года. 30 ноября 21 моряка перевезли из Крыма в СИЗО "Лефортово" Москвы, трое раненых доставлены в больницу следственного изолятора "Матросская тишина".

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Пограничная служба ФСБ Провокация Украины в Керченском проливе
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