На следующей неделе в Москве споет любимица Пласидо Доминго, состоится знакомство с музыкальным экспортом Исландии, виртуозы a capella сдвинут горы, а Андрей Макаревич уравновесит "музыку толстых" интонациями московских двориков.

Кто играет: Аида Гарифуллина в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (дирижер Александр Сладковский).

Что играет: Арии из опер Дж. Россини, Ш. Гуно, В. Беллини, Ж. Бизе, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и др.

Почему идти: Аида Гарифуллина была удостоена не просто Гран-При конкурса Operalia, но и - что еще почетнее - титула "одной из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего" из уст Пласидо Доминго. Сегодня дива с говорящим именем Аида - желанная гостья на главных сценах мира, и тем приятнее услышать ее упоительный голос в Москве. Программу из оперной классики разбавит народная песня "Аллюки", а на бис - будем надеяться! - прозвучит пахмутовская "Нежность", с которой сразу ассоциируется полетное сопрано Аиды.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 11 декабря; 2 500 - 20 000 руб.

Кто играет: Вокальная группа Take 6.

Что играет: Джаз, госпел, рождественские песни.

Почему идти: Девиз грэмминосной группы Take 6 - "Эй, давайте сдвинем эти горы!" - говорит сам за себя. Вот уже почти 40 лет эти виртуозы a capella непрестанно двигают горы, создавая собственный стандарт вокального джаза. Им не нужны аккомпаниаторы, ибо главный инструмент находится в груди каждого из них: имеющий уши да услышит.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 11 декабря; 1 000 - 5 000 руб.

Кто играет: Ансамбль "Капелла Краковенсис" под управлением Яна Томаша Адамуса, солисты Макс Эмануэль Ценчич, Юлия Лежнева, Ниан Ванг, Дьердь Ханцар, Хаснаа Бенанни.

Что играет: Н. Порпора "Германик в Германии" (опера в концертном исполнении).

Почему идти: Концертную версию оперы Николы Порпоры "Германик в Германии" представят в Москве подлинные мастера барочного пения. Макс Эмануэль Ценчич, "благословленный быть лучшими контратенором нашего времени", и "обладательница голоса ангельской красоты" Юлия Лежнева перенесут слушателей в эпоху диких германцев, отчаянно противостоящих завоевателям-римлянам. Нет смысла пересказывать сюжет, но в музыкальном отношении одна из лучших опер Николы Порпоры - да еще с таким составом исполнителей - сулит истинное наслаждение.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 17 декабря; 2 500 - 10 000 руб.

Кто играет: Ансамбль "Студия новой музыки", солисты Олафур Бьерн Олафссон, Уна Свейдбьерндоттир, Скули Сверриссон.

Что играет: Избранные произведения Йохана Йоханнссона.

Почему идти: Фестиваль актуальной музыки SOUND UP завершится в этом году вечером музыки Йохана Йоханнссона - важнейшего из композиторов-неоклассиков Исландии, который входит в музыкальный экспорт этой страны наряду с Бьорк и группой Sigur Ros. Международной звездой Йоханнссона сделали духоподъемные саундтреки к оскароносному "Прибытию" и получившему "Золотой глобус" фильму "Вселенная Стивена Хокинга". На концерте в Москве прозвучат фрагменты из этих кинопартитур и сочинения Йоханнссона в стилях минимализм, эмбиент и др.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 12 декабря; 2 000 - 3 000 руб.

Кто играет: Группа Lumen.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: К песням на тему "легко ли быть молодым" трудно относиться без иронии, ибо чаще всего протестные лозунги на радость зрителям из неблагополучных семей вопят вполне упакованные персонажи. Lumen - один из немногих коллективов, заставляющих поверить в искренность выкрикиваемой в песнях боли. Тур, приуроченный к 20-летию уфимской группы, завершат два акустических концерта в Москве, где знаковые песни Lumen прозвучат без привлечения жестких панк-средств.

Где, когда, сколько: Вегас Сити Холл; 15 декабря; 1800 - 4500 руб.; ГЛАВCLUB GREEN CONCERT;16 декабря; 1 500 - 10 000 руб.

Кто играет: Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета, солистка Елизавета Леонская.

Что играет: И. Брамс - Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Ф. Шуберт - Симфония № 5.

Почему идти: Одна из самых почитаемых пианисток современности Елизавета Леонская играет у нас нечасто. Поэтому каждое выступление Леонской в Москве - значимое событие: и "парадный" концерт в зале им. Чайковского, и камерный klavierabend в мемориальной квартире Святослава Рихтера, в чей ближний круг она некогда входила. Романтические опусы венцев, пожалуй, ярче прозвучат на рихтеровском "Стейнвее", однако, в отличие от филармонического зала, мест в квартире на Б. Бронной может и не хватить; так или иначе кассы Филармонии и Пушкинского музея (к которому относится квартира Рихтера) к услугам наших меломанов.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 13 декабря; 1 800 - 5 000 руб.; Мемориальная квартира С. Рихтера; 14 декабря;1 500 руб.

Кто играет: Андрей Макаревич и группа Yo5.

Что играет: Джаз.

Почему идти: Андрей Макаревич, по его собственному признанию, с детства любил джаз, хотя и не умел его играть, и теперь реализует давнюю мечту, уравновешивая "музыку толстых" интонациями московских двориков. В его новом проекте Yo5 грустно-иронические тексты и гитара поддержаны ностальгирующими саксофоном, вдохновенным фортепиано и мягкой перкуссией. Концерт обещает быть душевным и умным. Впрочем, иного от Макаревича трудно ожидать.

Где, когда, сколько: Центральный дом художника; 13 декабря; 1100 - 2 500 руб.

Кто играет: Камерный оркестр Imperialis Orchestra (дирижер Артемий Меньщиков), солисты Тарас Гусаров, Кирилл Шорр, Андрей Филиппов, Алексей Донской, Евгений Стушков.

Что играет: Кроссовер.

Почему идти: Хоры мальчиков, оперные певцы и оркестры, исполняющие Beatles и Pink Floyd - когда-то это казалось чудом из чудес. Однако со временем все встало на свои места: если мелодия хороша, она останется такой вне зависимости от жанрового контекста и будет бередить душу в любом исполнении. Imperialis Orchestra и его солисты помогут по-новому взглянуть на выученные уже наизусть хиты Queen, Aerosmith, Scorpions и других монстров рока. И убедиться в том, насколько они, монстры, выдержали проверку временем, став самой настоящей классикой.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Оркестрион"; 16 декабря; 1 400 - 5 000 руб.