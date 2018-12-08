Вышел трейлер экранизации Агаты Кристи с Малковичем и "Роном Уизли"

Окропление кровью и связывание колготками - в новом тизере мини-сериала "Убийства по алфавиту" с Джоном Малковичем.

Новой адаптацией детектива Агаты Кристи занимаются Amazon и BBC One. В роли неумолимого бельгийского сыщика Эркюля Пуаро выступает известный актер Джон Малкович, а его коллегой по сыскному цеху выступает Руперт - "Рон Уизли" Гринт.

Всего запланировано три эпизода, которые поставит режиссер Алекс Габасси ("Хроники Франкенштейна") на основе сценария Сары Фелпс (мини-сериалы "Большие надежды", "Оливер Твист").

Кроме Малковича и Гринта, в съемках примут участие Эндрю Бьюкен ("Убийство на пляже", Имон Фаррен ("Твин Пикс"), Тара Фитцджеральд ("Игра престолов"), Бронвин Джеймс ("Куртизанки") и Фрейя Мейвор ("Молокососы").

В центре закрученного сюжета - таинственный маньяк, убивающий в алфавитном порядке людей, которые вроде бы никак друг с другом не связаны, даже какими-либо малейшими деталями.

Серийный убийца, который словно издевается над не успевающим за ним правосудием, практически всегда оставляет рядом с телом железнодорожный справочник, а также уведомляет Пуаро, где и когда произойдет следующая трагедия.

Произведение ранее уже экранизировалось - в 1965 году, где Пуаро сыграл Тони Ренделл. В 1992-м оно стало основой для эпизода телесериала "Пуаро" с Дэвидом Суше.

Джеймс Причард, правнук Кристи, спродюсирует проект.

Выход сериала запланирован на 26 декабря.