Вышел трейлер экранизации Агаты Кристи с Малковичем и "Роном Уизли"

Окропление кровью и связывание колготками - в новом тизере мини-сериала "Убийства по алфавиту" с Джоном Малковичем.
Новой адаптацией детектива Агаты Кристи занимаются Amazon и BBC One. В роли неумолимого бельгийского сыщика Эркюля Пуаро выступает известный актер Джон Малкович, а его коллегой по сыскному цеху выступает Руперт - "Рон Уизли" Гринт.
Всего запланировано три эпизода, которые поставит режиссер Алекс Габасси ("Хроники Франкенштейна") на основе сценария Сары Фелпс (мини-сериалы "Большие надежды", "Оливер Твист").
Кроме Малковича и Гринта, в съемках примут участие Эндрю Бьюкен ("Убийство на пляже", Имон Фаррен ("Твин Пикс"), Тара Фитцджеральд ("Игра престолов"), Бронвин Джеймс ("Куртизанки") и Фрейя Мейвор ("Молокососы").
В центре закрученного сюжета - таинственный маньяк, убивающий в алфавитном порядке людей, которые вроде бы никак друг с другом не связаны, даже какими-либо малейшими деталями.
Серийный убийца, который словно издевается над не успевающим за ним правосудием, практически всегда оставляет рядом с телом железнодорожный справочник, а также уведомляет Пуаро, где и когда произойдет следующая трагедия.
Произведение ранее уже экранизировалось - в 1965 году, где Пуаро сыграл Тони Ренделл. В 1992-м оно стало основой для эпизода телесериала "Пуаро" с Дэвидом Суше.
Джеймс Причард, правнук Кристи, спродюсирует проект.
Выход сериала запланирован на 26 декабря.