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09.12.2018 18:00
Рубрика: В мире

Китай потребовал от США аннулировать ордер на арест топ-менеджера Huawei

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

США должны намедленно аннулировать ордер на арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Такое требование выдвинул МИД Китая, вызвав в воскресенье, 9 декабря, посла США в Пекине.

"Китай призывает США в обязательном порядке уважать твердую и справедливую позицию КНР, немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер на арест гражданина Китая", - приводит ТАСС заявление замглавы МИД Лэ Юйчэн.

МИД выразил послу "решительный протест" в связи с задержанием Ваньчжоу и охарактеризовал действия Вашингтона не только как серьезное нарушение прав и интересов гражданина КНР, но и как "крайне дурное деяние".

США нанесли новый удар по китайскому бизнесу

Лэ Юйчэн подчеркнул, что Китай готов вырабатывать ответные шаги в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Напомним, ранее Китай пригрозил "серьезными последствиями" Канаде, где и была задержана финдиректор Huawei по просьбе США. Ее обвиняют в нарушениях американских торговых санкций против Ирана. Верховный суд провинции Британская Колумбия продолжит слушания по делу об аресте в понедельник 10 декабря.

Мэн Ваньчжоу - не просто топ-менеджер одной из крупнейших в мире технологических компаний, но и дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя.

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