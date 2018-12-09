Трамп радуется, наблюдая за конвульсиями кабинета Макрона

Была ли "цветная революция" во Франции инспирирована извне или стала логичным продолжением политики, проводимой президентом Эмманюэлем Макроном, которого многие в республике сегодня называют человеком, не понимающим нужды народа? Впрочем, для журналистов куда важнее другой вопрос - что уже месяц выводит жителей Пятой республики на улицы, превратив некогда мирные протесты в кровавые столкновения? Ответов на него существует множество - от менталитета французов, склонных к бунтарству, до миграционной и экологической политики кабинета, ставшей той самой "соломинкой", которая в знаменитой притче "сломала спину груженному поклажей верблюду".

Цифры поражают - только за выходные полиция задержала 1723 человека. Перед началом акций протеста правоохранительные органы провели превентивные аресты активистов "желтых жилетов", отправив за решетку порядка 300 организаторов намечающихся демонстраций, которые отметились соответствующими призывами в соцсетях. Правоохранительные органы Пятой республики для подавления митингов вывели на улицу бронетехнику, к защите правопорядка подключилась армия, для разгона протестов применялись спецсредства, причем сначала полиция забирала у демонстрантов респираторы и различные защитные маски, а затем применяла против них слезоточивый газ. Среди пострадавших - женщины, старики, дети - в отличие от радикалов, они оказались не подготовленными к реакции стражей порядка. Под горячую руку борцов с "желтыми жилетами" попали и освещавшие протесты журналисты.

Но эти просочившиеся в публичное пространство через соцсети, благодаря видео и фотографиям детали не интересны западному "мейнстриму". Видимо, чувство солидарности помешало европейским лидерам, столь приверженным на словах идеям правозащитничества и демократии, выразить свое отношение к действиям французских властей, отправившим под арест почти две тысячи человек. Молчит канцлер Ангела Меркель, молчат лидеры прибалтийских республик, молчат премьеры Нидерландов и Британии. Готовый реагировать на любую несправедливость за пределами западного мира, которая не соответствует американским представлениям о правах человека, Госдепартамент США тоже молчит. То ли там проспали происходящее на улицах французских городов, что в принципе понятно с учетом солидной разницы во времени, то ли в американском внешнеполитическом ведомстве посчитали расправу над "желтыми жилетами" с помощью газа, резиновых пуль и бронетехники нормой.

Ни охотно критикующие недемократичные режимы ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы, ни европарламентарии, близко к сердцу принимающие заявления по поводу прав человека приехавших из России оппозиционеров, на этот раз не захотели комментировать ситуацию в Пятой республике. О реакции европейского суда по правам человека также говорить не приходится - его не видно и не слышно. Французские либералы, метавшие "огонь и молнии" в отношении стран, требующих от оппозиции соблюдения национального законодательства, внезапно сменили тон, когда речь зашла о "пожаре" в их собственном доме, и теперь призывают свою полицию к еще большей жестокости при наведении порядка.

Для большинства европейских СМИ "желтые жилеты" превратились в радикалов, с которыми полиция не церемонится, поскольку те готовят госпереворот. По словам главного редактора телеканала "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, число просмотров новостей про "желтые жилеты" на французских ресурсах RT оказалось в 20 раз больше, чем на сайте респектабельной французской газеты Figaro. А все потому, что французы перестали доверять информации в своих СМИ, безоговорочно поддержавших власть.

Единственным лидером, обратившим внимание на беспрецедентную жестокость французской полиции в отношении людей, недовольных режимом Макрона, стал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Некоторые обвиняли нашу полицию в применении чрезмерной силы. Но посмотрите, как обращается с людьми их ( французская - от ред.) полиция. Наша полиция действует гуманно", - прокомментировал он события в Пятой республике. А что думает о возвращении на французские и бельгийские улицы "цветной революции" американский президент Дональд Трамп?

Судя по записям в Твитере, он доволен, наблюдая за конвульсиями кабинета Макрона. Правда, комментирует Трамп не нарушения во Франции прав человека - эти сюжеты ему не интересны. С откровенной издевкой Трамп напомнил хозяину Елисейского дворца, какую роковую ошибку тот совершил, продвигая Парижское соглашение по климату. "Очень грустные день и ночь в Париже. Может, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов", - написал он. Впрочем, достаточно оскорбительные замечания Трампа по поводу проводимой Макроном политики, сделанные в последнее время - будь то инициативы хозяина Елисейского дворца в сфере экологии или обороны (в частности, идея Макрона создать общеевропейскую армию - от ред.) говорят о том, что президент США списал своего французского коллегу "со счетов". И считает отставку Макрона делом времени.

"Цветная революция", с помощью которой при поддержке европейских покровителей и спонсоров был совершен госпереворот 2014 года на Украине, вернулась бумерангом на улицы Старого света. И теперь по тем же украинским "лекалам" народные массы во Франции свергают режим Макрона. А Трамп аплодирует. "Они скандируют: "Мы хотим Трампа! Люблю Францию", - написал американский президент в Twitter.