Anthrax сыграли в Москве "концерт по заявкам"

Московским ценителям трэш-метала будет что вспомнить об уходящем годе. Стартовал год с немцев Destruction , весной в столице дуэтом выступили культовые американские команды Annihilator и Testament, в октябре зажгли бразильские боги тяжмета братья Кавалера и еще одни представители "тевтонской четверки" Sodom. А провожали 2018-й столичные трэшеры минувшим воскресеньем с представителями "четверки" американской - великими Anthrax.

Один из самых авторитетных и разнообразных коллективов в жанре приезжал в российскую столицу ровно три года назад - девятого декабря 2015-го. Тогда они играли в паре со Slayer, и это стало одним из самых незабываемых гигов за многие годы. Сейчас Anthrax опять отправились сопровождать Тома Арайю и Керри Кинга со товарищи в их европейском турне, однако на этот раз Slayer до нас, к огромному сожалению фанатов, не доехали, почему-то завершив этот евротур в одном шаге от России - концертом в Хельсинки. Вдвойне обидно то, что текущая серия концертов заявлена Slayer как последняя.

В качестве своего рода компенсации Anthrax, все-таки решившие заглянуть к нам после совместного выступления со Slayer в Финляндии, предложили россиянам обновленную программу. К тому же снабдив ее оригинальной концепцией. На официальном интернет-портале группы появилась специальная вкладка Russia by Request. Пройдя по ссылке, можно было проголосовать за включение той или иной песни в сет-лист воскресного концерта.

Понятное дело, выбор был ограничен альбомами, записанными с вокалистом Джоуи Белладонной - без любимого многими грува периода Джона Буша пришлось обойтись. Впрочем, экспериментально-лихой саунд Anthrax, в свое время ощутимо повлиявший на ню-метал, никогда не давал скучать и любителям неординарной экстремальщины.

Да и "концерт по заявкам" получился не без оговорок - некоторые вызвавшие относительно незначительный энтузиазм вещи (а голосовали россияне очень активно - в опросе приняли участие несколько тысяч) все равно были исполнены. По сути, представленное в Москве вчера шоу представляло собой расширенную версию того, что исполнялось в поддержку финального тура Slayer. Если быть точным, в России Anthrax сыграли на пять композиций больше. Но это ведь - тоже кое-что.

В нехватке самоотдачи столпов американского трэша точно не обвинишь: и обладатель обезоруживающе открытого лица и почти детской харизмы Белладонна, и брутальный бородач - основатель группы Скотт Иэн, и весельчак-басист Фрэнк Бэлло получали явное удовольствие от происходящего, постоянно общаясь с публикой и демонстрируя похвальное чувство юмора.

Единственное, что могло серьезно расстроить посетителей клуба Cition Hall - сравнительно короткая продолжительность мероприятия: менее полутора часов. Но традиция Anthrax приезжать в Москву 9 декабря, определенно, радует. Можно бы и чаще, чем раз в три года.