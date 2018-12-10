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10.12.2018 03:34
Рубрика: В мире

Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Текст: Максим Макарычев

Избирательный блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна побеждает за явным преимуществом на досрочных парламентских выборах, который были проведены в воскресенье в этой бывшей советской республике.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS/Vahram Baghdasaryan/Photolure Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS/Vahram Baghdasaryan/Photolure
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS/Vahram Baghdasaryan/Photolure

По данным местного Центризбиркома, альянс "Мой шаг", в который входит оппозиционная партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна, набрал более 70 процентов голосов избирателей после обработки более 50 процентов бюллетеней с избирательных участков.

Фото: wikipedia.org
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Результаты выборов показывают, отмечает Reuters, что две умеренные оппозиционные силы - "Мой шаг" и "Просвещенная Армения" получили достаточно голосов, чтобы войти в парламент.

Девять политических партий и два избирательных блока боролись за 101 место в парламенте Армении. И похоже, оппозиция впервые в новейшей истории республики будет иметь в главном армянском законодательном органе абсолютное большинство голосов, позволяющее ей принять любые инициированные законопроекты.

Согласно армянскому законодательству, партия должна набрать не менее пяти процентов голосов избирателей, чтобы иметь возможность заседать в парламенте, а избирательный блок должен преодолеть отметку в семь процентов голосов.

Правда, есть еще один тонкий нюанс - партии, оказавшиеся в меньшинстве, должны - в соответствии с законодательством Армении - иметь как минимум 30 процентов мест в парламенте, даже если они получили показатели ниже этой цифры.

В сентябре этого года блок Никола Пашиняна одержал убедительную победу на муниципальных выборах в Ереване, набрав более 80 процентов голосов в столице Армении, где проживает около 40 процентов населения страны. Эти выборы называли репетицией голосования в парламент и прогнозы насчет того, что блок и.о премьера далеко оторвется от конкурентов подтвердились.

Никол Пашинян, 43-летний бывший журналист, пришел к власти в Армении в мае прошлого года после нескольких недель массовых протестов против правительства, которое находилось у власти более десяти лет, напоминает AFP.

Фото: Игорь Курашов
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Однако из-за того, что он не контролировал парламент, в значительной степени находившийся под контролем Республиканской партии бывшего президента Сержа Саргсяна, в стране возник острый политический кризис. Поэтому Пашинян всячески стремился организовать досрочные выборы. В середине октября он предпринял политический маневр, объявив о своей отставке, а затем договорился с депутатами, которые дважды подряд так и не смогли избрать нового главу правительства. Именно это обстоятельство, согласно армянскому законодательству, и послужило предлогом для роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Забегая вперед, отметим, что республиканцы терпят оглушительное поражение и вовсе рискуют остаться за стенами законодательного органа страны.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Столь громкая победа на выборах в парламент Армении развязывает руки Пашиняну, который привлек избирателя в общем-то популистскими заявлениями о том, что будет продолжать бороться с коррупцией и посадит за решетку бывших представителей правящей партии. Накануне голосования был арестован некогда всесильный экс-президент Армении Роберт Кочарян. "Я хочу, чтобы он посадил в тюрьму всех коррумпированных чиновников, которые годами воруют и унижают людей", - сказал на выходе из участка один из армянских избирателей.

Сам Пашинян, опуская бюллетень в урну для голосования, пообещал развивать демократию в Армении и совершить "экономическую революцию", в стране, где около 30 процентов населения живет за чертой бедности.

Кроме того, лидер армянской "бархатной революции" обещает "еще больше закрепить стратегический альянс с Россией и одновременно укрепить сотрудничество с США и Евросоюзом".

По оценкам экспертов, Пашинян, которого после антиправительственных весенних протестов многие считают национальным героем, в настоящее время находится на пике своей популярности. "Партия Пачиняна, вероятно, будет иметь все необходимые рычаги для ускорения обещанных экономических и политических реформ", - отметил аналитик Геворг Погосян.

В мире экс-СССР Армения
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