Какие выгоды принесет проект "Умный город" жителям? Станет ли удобнее транспорт, уменьшатся ли платежи за коммунальные ресурсы? Придется ли менять уже установленные в городах решения, которые считались умными еще десятилетие назад? И как новые технологии позволят на них заработать? На эти сложные вопросы в интервью "Российской газете" ответил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис.

Андрей Владимирович, последнее время мы часто слышим, что совсем скоро наши города станут "умными". Что это значит?

Андрей Чибис: Дискуссия о том, что такое "умный город", идет не первый год. В каждой стране и почти в каждом городе была попытка что-то свое создать. Мы определили два основных вызова, которые стоят перед современными городами, - это конкуренция за людей и эффективное использование инфраструктуры. Сегодня люди имеют возможность выбирать, где им жить, и города вынуждены за жителей соревноваться. И удобство города становится решающим аргументом. Второй вызов - городская инфраструктура и ее эффективное использование, что избавит от необходимости строить гигантские дополнительные мощности. Мы поняли, что тема цифровых технологий - это как раз то, что позволит сделать рывок в качестве жизни в городе.

Сейчас определены "пилотные" города. Они уже приступили к работе? И что в них планируется сделать?

Андрей Чибис: Сейчас о желании войти в число пилотов заявило более 40 городов, но не исключаю, что список сузится. К сожалению, есть города, которые заявили, что они готовы участвовать в проекте, но пытаются это заявление использовать исключительно как маркетинговый ход, на деле в этих городах ничего не происходит. А есть города, которые, наоборот, не дожидаясь поддержки, правил и требований, уже экспериментируют с технологиями.

Мы планируем через какое-то время провести в министерстве защиту проектов этих "пилотных" городов. Это позволит понять, есть ли у градоначальника понимание, что он хочет сделать со своим городом, есть ли у него команда, способная реализовать эти идеи.

Есть какие-то обязательные пункты программ для городов, которые решили войти в проект "Умный город"?

Андрей Чибис: Мы определили несколько ключевых, на наш взгляд, сфер. Первая - это повышение эффективности работы с ресурсами. То есть ТЭК и ЖКХ. Вторая - это транспорт, его удобство. Третье - недвижимость: земля, объекты, в целом тема правильности градостроительных решений. И, конечно, это данные, которые становятся самостоятельным ресурсом для города. Но это уже следующий шаг.

Какие конкретные решения есть по этим сферам?

Андрей Чибис: К примеру, в сфере ресурсов мы хотели бы снизить число аварий и снизить потери, чтобы потребители не платили за них. Иногда идешь по улице, кругом сугробы, а в одном месте зеленая трава. Это то самое тепло, за которое мы платим, только топит оно улицу, а не наши дома.

Ремонтировать нужно не там, где износ большой, а где есть риск аварии

Потери сами по себе плохи, а кроме того, это сигнал, что труба изношена и на этом месте может быть авария. Мы часто слышим угрожающие цифры: износ коммунальной инфраструктуры составляет 60 процентов. Но как этот износ считается?

Андрей Чибис: Заложили сеть и по правилам бухучета считают амортизацию, исходя из среднего срока службы трубы. То есть к реальности этот износ имеет весьма условное отношение. И вот вроде бы недавно трубу положили, всего 20 процентов износ у нее по документам, а на ней уже прорыв. А есть трубопроводы, у которых износ по бухгалтерии 100 процентов, а на них нет аварий и состояние хорошее. Поэтому ремонтировать нужно не там, где износ большой, а где есть риск аварии.

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Как же это определить?

Андрей Чибис: Такие технологии есть. Расскажу про одну - "летающий тепловизор", когда с помощью беспилотных летающих аппаратов с тепловизором проводится теплообследование города. В результате город получает полноценную карту теплосетей, на которой видно, где идут потери тепла и их уровень. Конечно, это сложная технология, потому что трубы залегают на разной глубине, разного диаметра, есть другие сети, которые влияют на теплоизлучение. Но есть модели расчета, и они работают.

Также с помощью беспилотных аппаратов можно обследовать город на предмет незаконной застройки, использования земельных участков. От властей часто можно услышать: мы не знаем, что здесь такое строилось, не знаем, откуда появился этот объект. Есть технология, которая позволяет разобраться в этом вопросе. С помощью беспилотников оцифровываются территории города, накладываются на те данные, которые есть, в том числе генеральный план, выявляются точки несоответствия. Кроме того, выявляются постройки, с которых не платятся налоги.

Эта технология была опробована в Ялте. Во многих курортных городах исторически сложилась хаотичная постройка без получения разрешений. В итоге в Ялте обследование города привело к радикальному повышению объема собираемых налогов в городской бюджет - порядка 400 миллионов рублей, что для этого города - гигантские деньги. То есть это технология, которая окупается.

На каких еще технологиях города могли бы заработать?

Андрей Чибис: На освещении. С ним у нас проблема во многих городах. И есть отработанные решения, которые работают по принципу частного партнерства: это либо энергосервисный контракт, либо концессия.

Как это работает. Город платит, например, миллион рублей за освещение городских улиц и после заключения контракта продолжает платить ровно столько же. Но энергосервисная компания меняет освещение на энергоэффективное, ставит новые светильники, где необходимо. А так как диоды тратят меньше электричества, чем старая лампа накаливания, то появляется экономия, и компания зарабатывает на этой разнице, которая возникла за счет экономии. А после периода окупаемости экономить начинает уже сам город.

Этих денег хватит, чтобы окупить такой дорогостоящий проект?

Андрей Чибис: На тех же опорах освещения можно разместить камеры фиксации нарушений. И это тоже окупается для концессионера, так как ему идет часть средств со штрафов. На этих опорах можно разместить базовые станции мобильных операторов. Если мы говорим о связи 5G, она требует большего количества станций, причем на коротком расстоянии. Сейчас такой эксперимент сделан в Татарстане.

Более того, есть технологии, когда на этих опорах размещаются специальные датчики, они очень похожи на видеокамеры, которые позволяют отследить дорожное покрытие: снег, гололед. А значит, что дорожная техника будет убирать там, где есть проблема.

Чем плохи нынешние системы освещения?

Андрей Чибис: Во-первых, в некоторых городах что они есть, что нет. Фонари горят тускло. А ведь достаточно хорошего освещения, чтобы люди начали чувствовать себя в городе безопаснее. Во-вторых, сейчас, чтобы решить вопрос с неработающей лампочкой, нужно куда-то пожаловаться. У нас пока мэры городов гордятся тем, что у них есть диспетчерская служба, в которую можно фотографию прислать и на обращение отреагируют.

С современной системой освещения, если лампочка перегорела, не надо жаловаться никуда, в системе это видно. Или, например, не надо, чтобы дорога ярко освещалась, если ночью по ней никто не ездит. Но если поехал автомобиль или пошел пешеход, то датчики фиксируют движение - и освещение загорается ярче.

Как технологии могли бы улучшить пользование транспортом в городах?

Андрей Чибис: У нас почти в каждом крупном городе пробки, в административных центрах, на трассах. Вы выезжаете на трассу, там пробка гигантская. Что это, авария? Нет, просто работает светофор. Независимо от того, есть автомобили, нет автомобилей, он держит поток машин по трассе, он так запрограммирован.

Что с этим можно сделать?

Андрей Чибис: Внедрить систему управления дорожным движением, например, "умные" светофоры, которые на основе датчиков и алгоритма позволяют переключать светофор в зависимости от потока автомобилей.

Такие светофоры уже есть в Воронеже. В результате скорость прохождения участка пути увеличилась, по разным данным, от 20 до 30 процентов. Там использовали японские технологии, но есть и российские.

Какие градостроительные вопросы решаются неправильно? И что может предложить "Умный город"?

Андрей Чибис: Часто бывает, что вопрос, где будем строить школу, больницу или торговый центр решается так: здесь есть пустырь, давайте здесь и построим. В итоге мы получаем школы, в которых недобор или перебор, торговые комплексы с пустующими площадями.

Не собираются и не анализируются данные, кто в районе живет, какая потребность в тех или иных объектах социальной или торговой инфраструктуры. Нужно строить детсад! Почему? Потому что по нормативу на такое количество квадратных метров должен быть детский сад. А там живут, может быть, одни пенсионеры. В итоге в одном районе города в школе три смены, а другая и один класс набрать не может.

Такой же подход к сетям, подключению к свету, воде и теплу. Нет мощностей для новых зданий, нужно перекладывать сети, строить новые насосные станции. Но как рассчитываются мощности? По нормативу, к примеру, 300 литров на человека.

А сколько реально потребляют жители, никто не знает. То же самое с электричеством, с теплом. Давайте посчитаем, поставим узлы учета во всех домах и будем собирать данные онлайн. Не исключено, что фактическое потребление окажется не 300 литров на человека, а 180. А это значит, что существующих мощностей достаточно.

Внутри самих домов тоже можно посчитать потребление, и об аварии будешь узнавать не по звонку жителя, а по резко выросшему потреблению.

Следующим шагом оснастим дистанционными приборами учета квартиры. В многоквартирных домах большие возможности для внедрения цифровых технологий. Возможность заказать услугу у управляющей компании онлайн, проголосовать на собрании собственников. Можно установить "умные" домофоны, куда встроены видеокамеры. Они распознают жильцов по лицу и открывают двери автоматически. Есть тревожная кнопка 112 в подъезде. Сейчас она используется экспериментально. Но она способна сделать жизнь безопаснее.

Кроме того, есть огромные возможности цифровизации двора и самого дома.

Цифровизация двора и дома. Что это такое?

Андрей Чибис: Это цифровой техпаспорт дома и участка, в котором есть вся информация об этих объектах. Сейчас у нас нет возможности оценить состояние дома, посмотреть динамику числа аварий, текущую исправность коммуникаций. При принятии решения о покупке квартиры это могло бы стать решающим моментом.

Фото: Александр Корольков/РГ

Ключевой вопрос

Какие решения из проекта "Умный город" сделают жизнь жителей удобнее?

Андрей Чибис: Огромное количество услуг и сервисов можно развивать благодаря цифровым технологиям. Сейчас активно развиваются всевозможные шеринги: самокатов, велосипедов, автомобилей. Но совершенно неразвитая тема шеринга общественных пространств. Сейчас для того, чтобы провести мероприятие в парке, нужно пойти в администрацию, провести переговоры, совещания, получить разрешения. Давайте переведем все это в понятную цифровую форму. Или забронировать парковку онлайн - ты едешь, например, в театр, и не знаешь, где будешь оставлять машину. В Китае в ряде городов это уже можно сделать онлайн - и ты знаешь, что у тебя место уже есть. Конечно, этот сервис не так прост. Должно быть ограничивающее устройство, которое заблокирует въезд на парковочное место для всех остальных. Но эта функция очень поможет и для уборки города или ремонтных работ - когда заранее, до приезда техники определенные парковочные места блокируются.

У нас во многих городах внедряли сеть камер "Безопасный город". Насколько сегодня они актуальны или уже устарели?

Андрей Чибис: Сегодня в рамках этого проекта уже построена масштабная инфраструктура, и мы обсуждаем с коллегами, которые за эту систему отвечают, в первую очередь с МЧС, каким образом эту инфраструктуру использовать с точки зрения цифровизации городского хозяйства. Конечно, в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально, в "пилотных" регионах мы посмотрим, как это сделать, и сможем тиражировать этот опыт на другие города.

В чем недостатки существующих систем видеокамер?

Андрей Чибис: Сегодня хорошо работает технология распознавания автомобилей и госномеров. Но пока в России почти не работает распознавание лиц. Еще вчера такие технологии были не слишком хорошими или дорогими. Сегодня только в России есть несколько компаний мирового уровня, которые добились очень высокой точности и сравнительно недороги. В пилотном режиме они были апробированы при обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу.

Теперь задача распространить ее на российские города. Такая система может опознавать тех, кто в розыске. Причем мы говорим не только о преступниках, но и о пропавших детях, к примеру.

Система может автоматически реагировать на опасные ситуации: быстрое движение, скопление людей, неадекватное поведение, начинающаяся драка. Все это может распознать камера, направить уведомление дежурному с набором вариантов реагирования - например, игнорировать, направить ближайшего патрульного, информировать правоохранителей о чрезвычайной ситуации, и дежурный просто ставит галочку напротив правильного решения. Это не фантастика, это уже есть.

Как отсечь псевдоумные решения?

Андрей Чибис: У нас есть "Банк решений "Умного города". С декабря этот портал стал полноценным информационным ресурсом о проекте, здесь можно ознакомиться с апробированными практиками. На основании пула имеющихся решений мы разработаем матрицу оценки эффективности - к примеру, установка "умных" светофоров должна приводить к 20-процентному ускорению трафика. И так для каждого решения. Для энергетики и коммуналки это может быть снижение аварийности и потерь в сетях. Кроме того, мы планируем создать коробочное решение по этому проекту. И так как эти показатели будут опубликованы, то любая попытка продвинуть псевдоумное решение будет очевидна.

Кроме того, у нас появится такой показать, как IQ городов. Выработать его непростая задача. Потому что мы посмотрели зарубежные практики, в них меряется оснащение: количество датчиков, камер. На наш взгляд, например, информация о том, какое количество детей добирается до школы самостоятельно, намного больше говорит о безопасности города, чем количество камер. Мы хотим создать систему мотивации: у какого города IQ будет расти быстрее, тот сможет больше денег получить на городскую среду.

Как будут финансироваться эти мероприятия?

Андрей Чибис: В рамках проекта "Цифровая экономика" предусмотрен отбор конкурсных проектов для апробации. Это первый источник финансирования. А второй - это национальный проект "Жилье и городская среда". После того как в 2019 году будет введен рейтинг IQ, с 2020 года мы сможем запустить систему мотивации и поощрения городов.

Ну и, конечно, для городов выгодно вкладываться в проект "Умный город". Привлекать средства инвесторов, направлять на эти цели свой бюджет. Так как цифровые решения не только требуют вложений, они позволяют сэкономить и даже заработать.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"