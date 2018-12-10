Оркестр Финберга представит в Витебске программу о Раймонде Паулсе

Есть у польского биографа Шопена Фаины Оржеховской афоризм, с которым трудно поспорить. Смысл его сводится к тому, что "люди, с детских лет приученные к хорошей музыке, не могут быть грубыми и жестокими, музыка более, чем другие искусства, смягчает нравы". Кто-то может быть и усомнится в корректности сказанного, но большинство любителей музыкальных жанров согласятся с тем, что замечание искусствоведа, как говорится, - в молекулу десятки.

Справедливость этих мыслей подтверждает и творческая биография латвийского маэстро - композитора, дирижера, пианиста, народного артиста СССР Раймонда Паулса, которому накануне его очередной январской солидной годовщины академический оркестр Беларуси подготовил Рождественскую программу. Об этом БЕЛТА сообщил народный артист Беларуси Михаил Финберг.

В Витебской областной филармонии 16 декабря прозвучат песни Паулса на слова Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Ильи Резника и Игоря Шаферана. Среди них такие известные и любимые, как "Старый друг", "Еще не вечер", "Чарли", "Танец на барабане", "Случайное знакомство". Их исполнят ведущие солисты заслуженного коллектива, в том числе, Наталья Тамело, Валерия Грибусова, Руслан Мусвидас и Дмитрий Качаровский, Татьяна Глазунова и Александр Соловьев, Егор Шаранков и Евгений Цимбалист.

Кроме того, оркестр исполнит мелодию из кинофильма "Долгая дорога в дюнах" и блюз "Капли дождя", рассказал Михаил Финберг. По его словам, с композитором Паулсом их связывает давняя творческая дружба. "Мы работали вместе в Москве и Риге, на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Маэстро - прекрасный человек и великий профессионал своего дела. "Мы постараемся передать все богатство его музыки, все самое лучшее, включая джазовые инструментовки композитора", - добавил он.

Кстати, сам Раймонд Волдемарович до сих пор любит вспоминать, как в студенческие годы вместе с друзьями исполняли мелодии из "Серенады солнечной долины", в которых покорял великолепный оркестр Глена Миллера. Нот не было, музыканты записывали, слушая радио, по памяти, вспоминал латвийский композитор. А потом цензура стала все это давить: "Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст". И только в наступившем тысячелетии ЮНЕСКО наконец сумела подвести черту под этим уникальным явлением - джазом, объявив его искусством, способствующим "миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".

А тогда, в середине прошлого века Паулс вынужден был отойти от этого жанра, о чем очень до сих пор сожалеет. Потому, что джаз - это генетический код музыканта, а прелесть джаза - в неутихающей импровизации, уловить которую - уже божий дар, недоступный многим музыкантам, которые считают себя великими. "Слушал как-то запись двух скрипачей с мировым именем - Иегуди Менухина и Стефана Граппелли. Менухин не знает технических проблем. Граппелли же был силен подходом к скрипке как к джазовому инструменту. А вместе они создают совершенно новую интерпретацию музыки", - поделился как-то своими впечатлениями маэстро.

Удивительно, что при своей увлеченности джазом, Паулс считает себя академистом и консерватором, поклонником романтической музыки Петра Чайковского. Кто самый популярный в мире из русских композиторов, задается вопросом маэстро и сам отвечает: "конечно, Чайковский, и добавляет: а рядом с ним - великолепный Рахманинов". Раймонд Паулс всегда считал себя наследником и представителем русской фортепьянной школы. Именно этой свой музыкальной страстью он, видимо, и сегодня покоряет своих современников.