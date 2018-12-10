Названа предварительная версия пожара на судне "Виктор Черномырдин"

Причиной пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" мог стать человеческий фактор, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова.

Топ-менеджер отметил, что произошла нештатная ситуация, но искать виновных будет следствие.

Ранее стало известно, что по оценкам Объединенной судостроительной корпорации ущерб от пожара на ледоколе составил около 150 миллионов рублей.

Напомним, пожар на строящемся в Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин" произошел вечером 27 ноября. Сгорели две палубы. В результате ЧП травмы получили два сотрудника подрядной организации.

В "Адмиралтейских верфях" ранее сообщали, что пожар не скажется на сдаче ледокола в эксплуатацию. Завершить все работы судостроители обещают к лету 2019 года