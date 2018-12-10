Выход нового Nissan Juke отложили

Дебют второго поколения Nissan Juke перенесли с этого года на лето 2019-го. Автомобиль должен составить серьезную конкуренцию таким моделям, как Peugeot 2008, Renault Captur и даже Audi Q2, сообщает портал Auto Express.

Juke переедет на новую платформу и откажется от устаревшего шасси B0 от Renault-Nissan Alliance в пользу платформы Common Module Family CMF-B.

Дизайн нового авто будет "менее массовым". Однако машину по-прежнему можно будет узнать как Nissan Juke, к примеру, по высоким фарам. Также производитель решил увеличить пространство для ног для пассажиров задних сидений.

Отделка салона будет выполнена из мягкого на ощупь пластика и высококачественных тканей. Также Juke получит два бензиновых двигателя объемом 1,0 и 1,6 литра и турбодизель на 1,5 литра.

Nissan Juke актуальной генерации вернулся в Россию в июне этого года. Автомобиль можно купить в нашей стране от 1 200 000 до 1 415 000 рублей. Модель продают только с передним приводом, вариатором и бензиновым мотором 1,6 литра, который выдает 117 л.с.

Напомним, ранее в продажу поступил новый Nissan X-Trail. Стоимость кроссовера варьируется от 1 498 000 до 2 086 000 рублей.