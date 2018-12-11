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11.12.2018 15:01
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ объяснил причину массового отзыва Lada Vesta

Текст: Валерий Карташов
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Компания АвтоВАЗа объяснила причину массового отзыва Lada Vesta.

"На Lada Vesta производителем устанавливается докатка. Было выявлено отсутствие маркировки на докатках части автомобилей. В настоящий момент владельцев этих ТС в превентивном порядке приглашают в ДЦ для нанесения необходимой маркировки", - рассказала "РГ" в пресс-службе марки.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Ранее Росстандарт объявил об отзыве 41,507 Lada Vesta, реализованных c июля 2017 года по настоящее время. Была выявлена комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована.

Напомним, в ноябре автопроизводитель сообщил об отзыве 3300 внедорожников Lada 4x4 ("Нива"). Машины отправились в сервисы из-за трещины на торце вала верхнего рулевого управления.

А в начале этого месяца также было объявлено об отзыве 1716 автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora. Причина отзыва - несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя.

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