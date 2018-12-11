Культура
11.12.2018 17:30
Текст: Татьяна Хорошилова (sh@rg.ru)

Белорусский фильм Дарьи Жук выдвинут на "Золотого орла"

На обсуждение членам Академии кинематографических искусств и наук России вынесен лонг-лист претендентов на национальную премию "Золотой орел-2018".

В главной номинации "Лучший игровой фильм" представлены более 31 картина. В номинации "Лучший  телефильм или  мини-сериал ( до 10 серий) - 13 картин. В номинации "Лучший телевизионный сериал" - отобрано (более 10 серий) -17 сериалов.  В номинации "Лучший неигровой фильм"  - 46  работ.  В номинации "Лучший анимационный фильм" - 33 фильма, "Лучший  короткометражных фильмов"  - 37. Лучший зарубежный фильм в российском прокате - 38. Члены Академии выберут трех номинантов в каждой категории и пять - в номинации "Лучший игровой фильм".

Фото: kinopoisk.ru
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Длинный список премии формируется по результатам голосования Экспертного совета премии. Списки непосредственно номинантов определяются членами национальной Академии кинематографических искусств и наук России, которую возглавляет академик и режиссер Владимир Наумов.

Итак, на звание лучшей кинокартины года  претендуют  "Ван Гоги" Сергея Ливнева, "Движение вверх" Антона Мегердичева, "Довлатов" Алексея Германа-младшего, удостоенного награды 68-го Берлинского кинофестиваля, "Собибор"  Констанина  Хабенского, события в котором проходят в годы Великой отечественной войны на территории Польши и Беларуси,  "Супербобровы. Народные мстители" белорусских продюсеров  Виталия Шляппо и Алексея Троцюка,  "Хрусталь"  молодого белорусского режиссера Дарьи Жук.  Кстати, последний фильм выдвинут от Беларуси  и на "Оскар". Также Дарья Жук  поборется за звание в номинации "Лучшая режиссерская работа". Кстати, "Хрусталь" в российском прокате с 13 декабря.

Во время последнего "Лiстапада" Дарья  дала мастер-класс на "Беларусьфильме" на тему  "Как снять свой первый фильм".

- Все началось с короткометражки, которую  я на направила на Каннский кинофестиваль. "Хрусталь" был уже на стадии разработки. Я дала почитать какой-то вариант отборщику каннского кинофестиваля программы в 2011 году еще.  Если проект за 5 лет не запустится, нужно заниматься другим. Я торопилась. Я думала - запущусь, а деньги соберу потом, но тогда, как выяснилось, не соберешь инвесторов.  Но что-то надо было делать. В 2016 году я начала пробовать, решив собрать с миру по нитке.  Я действовала на адреналине и вот я вернулась с войны. Как я выжила, знает только Господь…

Фото: Киностудия "КИТ"
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Также премию может получить фильм "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, удостоенный специального приза  президента Беларуси Александра Лукашенко "За гуманизм и духовность в кино"  на последнем "Лiстападе".

Кроме того, премия отметит лучших режиссеров, актеров, сценаристов, операторов, художников-постановщиков, композиторов и представителей других кинопрофессий. В номинации "Лучшая музыка" заявлены 15 картин. В лонг-лист включена музыка к фильму "Облепиховое лето" (режиссер - Виктор Алферов) о жизни и гибели выдающегося драматурга Александра Вампилова, в которой отразилась эпоха. Кстати, первую свою практику Вампилов, которого сыграл Андрей Мерзликин,  прошел в молодежной белорусской газете. Журналисты Союзного государства месяц назад побывали на месте гибели Вампилова, где на высоком берегу Байкала ему установлен памятник.

Церемония награждения лауреатов  статуэтками " Золотого орла" состоится в  сердце российского производства, где снимали Бондарчук, Тарковский, Кончаловский, - в первом павильоне киностудии "Мосфильм". 

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