Белорусский фильм Дарьи Жук выдвинут на "Золотого орла"

На обсуждение членам Академии кинематографических искусств и наук России вынесен лонг-лист претендентов на национальную премию "Золотой орел-2018".

В главной номинации "Лучший игровой фильм" представлены более 31 картина. В номинации "Лучший телефильм или мини-сериал ( до 10 серий) - 13 картин. В номинации "Лучший телевизионный сериал" - отобрано (более 10 серий) -17 сериалов. В номинации "Лучший неигровой фильм" - 46 работ. В номинации "Лучший анимационный фильм" - 33 фильма, "Лучший короткометражных фильмов" - 37. Лучший зарубежный фильм в российском прокате - 38. Члены Академии выберут трех номинантов в каждой категории и пять - в номинации "Лучший игровой фильм".

Длинный список премии формируется по результатам голосования Экспертного совета премии. Списки непосредственно номинантов определяются членами национальной Академии кинематографических искусств и наук России, которую возглавляет академик и режиссер Владимир Наумов.

Итак, на звание лучшей кинокартины года претендуют "Ван Гоги" Сергея Ливнева, "Движение вверх" Антона Мегердичева, "Довлатов" Алексея Германа-младшего, удостоенного награды 68-го Берлинского кинофестиваля, "Собибор" Констанина Хабенского, события в котором проходят в годы Великой отечественной войны на территории Польши и Беларуси, "Супербобровы. Народные мстители" белорусских продюсеров Виталия Шляппо и Алексея Троцюка, "Хрусталь" молодого белорусского режиссера Дарьи Жук. Кстати, последний фильм выдвинут от Беларуси и на "Оскар". Также Дарья Жук поборется за звание в номинации "Лучшая режиссерская работа". Кстати, "Хрусталь" в российском прокате с 13 декабря.

Во время последнего "Лiстапада" Дарья дала мастер-класс на "Беларусьфильме" на тему "Как снять свой первый фильм".

- Все началось с короткометражки, которую я на направила на Каннский кинофестиваль. "Хрусталь" был уже на стадии разработки. Я дала почитать какой-то вариант отборщику каннского кинофестиваля программы в 2011 году еще. Если проект за 5 лет не запустится, нужно заниматься другим. Я торопилась. Я думала - запущусь, а деньги соберу потом, но тогда, как выяснилось, не соберешь инвесторов. Но что-то надо было делать. В 2016 году я начала пробовать, решив собрать с миру по нитке. Я действовала на адреналине и вот я вернулась с войны. Как я выжила, знает только Господь…

Также премию может получить фильм "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, удостоенный специального приза президента Беларуси Александра Лукашенко "За гуманизм и духовность в кино" на последнем "Лiстападе".

Кроме того, премия отметит лучших режиссеров, актеров, сценаристов, операторов, художников-постановщиков, композиторов и представителей других кинопрофессий. В номинации "Лучшая музыка" заявлены 15 картин. В лонг-лист включена музыка к фильму "Облепиховое лето" (режиссер - Виктор Алферов) о жизни и гибели выдающегося драматурга Александра Вампилова, в которой отразилась эпоха. Кстати, первую свою практику Вампилов, которого сыграл Андрей Мерзликин, прошел в молодежной белорусской газете. Журналисты Союзного государства месяц назад побывали на месте гибели Вампилова, где на высоком берегу Байкала ему установлен памятник.

Церемония награждения лауреатов статуэтками " Золотого орла" состоится в сердце российского производства, где снимали Бондарчук, Тарковский, Кончаловский, - в первом павильоне киностудии "Мосфильм".