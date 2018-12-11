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11.12.2018 19:37
Рубрика: Происшествия
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Суд продлил на три месяца арест генералу Дрыманову

Текст: Владимир Полетаев
Бывшего руководителя столичного главка СКР генерала Александра Дрыманова не выпустили из-под стражи. Во вторник Лефортовский районный суд Москвы еще на три месяца, то есть до 16 марта 2019 года, продлил ему срок содержания в следственном изоляторе.
Александр Дрыманов. Фото: Максим Григорьев/ТАСС Александр Дрыманов. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Александр Дрыманов. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Фигурант громкого дела обвиняется в получении взяток. Заседание проходило в закрытом от слушателей режиме. Как пояснила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, от СКР поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта следующего года.

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Дрыманов был задержан и арестован в середине июля по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного. Статья 290 УК РФ предусматривает за такое преступление до 15 лет заключения и огромный штраф. Следствие считает, что генерал получил 200 тысяч долларов за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захара Калашова, он же Шакро Молодой - Андрею Кочуйкову по прозвищу Итальянец, который был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Тогда погибли несколько человек. Оба фигуранта уже осуждены. Кроме того, получили долгие сроки заключения по этому делу и бывшие высокопоставленные сотрудники следственного ведомства - первый заместитель Дрыманова Денис Никандров и начальник управления собственной безопасности СКР Михаил Максимов, а также его заместитель Александр Ламонов.

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Также известно, что Дрыманов якобы получил еще одну взятку от Никандрова "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе". Сумма взятки составила 9 тысяч 850 евро.

Дрыманов вину не признает, называет обвинения абсурдными, считая себя оговоренным бывшим подчиненным - генералом Никандровым.

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