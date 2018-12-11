Суд продлил на три месяца арест генералу Дрыманову

Бывшего руководителя столичного главка СКР генерала Александра Дрыманова не выпустили из-под стражи. Во вторник Лефортовский районный суд Москвы еще на три месяца, то есть до 16 марта 2019 года, продлил ему срок содержания в следственном изоляторе.

Фигурант громкого дела обвиняется в получении взяток. Заседание проходило в закрытом от слушателей режиме. Как пояснила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, от СКР поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта следующего года.

Дрыманов был задержан и арестован в середине июля по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного. Статья 290 УК РФ предусматривает за такое преступление до 15 лет заключения и огромный штраф. Следствие считает, что генерал получил 200 тысяч долларов за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захара Калашова, он же Шакро Молодой - Андрею Кочуйкову по прозвищу Итальянец, который был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Тогда погибли несколько человек. Оба фигуранта уже осуждены. Кроме того, получили долгие сроки заключения по этому делу и бывшие высокопоставленные сотрудники следственного ведомства - первый заместитель Дрыманова Денис Никандров и начальник управления собственной безопасности СКР Михаил Максимов, а также его заместитель Александр Ламонов.

Также известно, что Дрыманов якобы получил еще одну взятку от Никандрова "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе". Сумма взятки составила 9 тысяч 850 евро.

Дрыманов вину не признает, называет обвинения абсурдными, считая себя оговоренным бывшим подчиненным - генералом Никандровым.