"Русское радио" ответило недовольным украинским морякам

На "Русском радио" гордятся тем, что именно эту станцию слушают в СИЗО, и не видят никакой дискриминации в том, что в ее сетке вещания песни только на русском языке. Об этом заявила ведущая Алла Довлатова, комментируя претензии со стороны арестованных украинских моряков. Один из них ранее сообщил о том, что уже возненавидел "Русское радио", но в его камере доступно только оно.

"У нас крутится какая-то девушка, которая поет на украинском языке, я, честно, даже не знаю, как ее зовут. Но крутят очень часто. Это первый такой случай на "Русском радио". Раньше вообще никогда не было песен на иностранном языке. Поэтому тут никакой дискриминации нет", - приводит слова Довлатовой "Говорит Москва".

При этом едва ли не половина исполнителей в сетке вещания радиостанции - "ребята с Украины, ребята очень талантливые", добавила ведущая.

Довлатова обрадовалась тому, что радио звучит и в местах лишения свободы.

"Это лишнее доказательство тому, что "Русского радио" - самое позитивное", - подчеркнула она.

Напомним, 24 украинских моряка, задержанных за нарушение государственной границы в ходе инцидента в Керченском проливе, арестованы по решению суда до 25 января. Все они находятся в следственных изоляторах Москвы.